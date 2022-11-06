Україну замете сніговий циклон: синоптики розповіли, коли завалить заметами і прийде хуртовина

У деяких регіонах України з 16 листопада варто чекати завірюху і мороз до -5 вдень.
Погода в Україні у листопаді буде сніжною. Як обіцяють синоптики, тріскучих морозів чекати не варто, але сніг буде вже скоро.
Одні синоптики кажуть, що останній осінній місяць виявиться тепліше кліматичної норми, а інші радять готуватися до хуртовин.
Так, за прогнозом деяких синоптиків, вже після 16 листопада в Україну можуть прийти значні опади у вигляді снігу, який подекуди утворює сніговий покрив на 20 сантиметрів.
У деяких регіонах України варто чекати завірюху і мороз до -5 вдень.
"Вже незабаром в Україні може бути сильна хуртовина", - написав синоптик Стас Щедрін.
Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що зима в Україні не буде сильно морозною. Морозні ночі до -15 будуть, але тільки короткі проміжки часу.
Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні
Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.
Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.
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