Україну замете сніговий циклон: синоптики розповіли, коли завалить заметами і прийде хуртовина

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у листопаді буде сніжною. Як обіцяють синоптики, тріскучих морозів чекати не варто, але сніг буде вже скоро.

Одні синоптики кажуть, що останній осінній місяць виявиться тепліше кліматичної норми, а інші радять готуватися до хуртовин.

Так, за прогнозом деяких синоптиків, вже після 16 листопада в Україну можуть прийти значні опади у вигляді снігу, який подекуди утворює сніговий покрив на 20 сантиметрів.

У деяких регіонах України варто чекати завірюху і мороз до -5 вдень.

"Вже незабаром в Україні може бути сильна хуртовина", - написав синоптик Стас Щедрін.

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що зима в Україні не буде сильно морозною. Морозні ночі до -15 будуть, але тільки короткі проміжки часу.

Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

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