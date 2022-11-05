УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Україну накриє сильний мороз: синоптики розповіли про потужну атаку холоду

5 листопада 2022, 16:12

Вночі Україну накриватимуть мороз і різко похолодає. Якою буде погода 6 листопада.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у листопаді трохи порадувала більш теплими градусами, але вже в найближчі дні варто чекати різкого похолодання.

Як прогнозує синоптик Наталія Діденко, 6 листопада на всій території України прогнозується холодна погода.

Вночі від -3 морозу до +4 тепла, а вдень стовпчик термометра коливатиметься від +4 до +9 градусів.

Однак в південних і західних регіонах очікується більш приємна погода з +9 +14 градусів вдень, тоді як в Криму повітря прогріється до +16 градусів.

читайте такожПрикмети на 6 листопада: всього одна річ може залучити гроші і багатство на весь рік

Дощі спостерігатимуться на заході країни, Вінничині, Житомирщині, а до вечора дійдуть і до Київщини. На інших територіях - суха погода.

"У Києві завтра холодно і сиро, місцями тумани, ввечері - дощ. Температура повітря 6 листопада +7 +9 градусів максимально", - додала Наталія Діденко.

Погода з 7 листопада буде ще холоднішою. Синоптики прогнозують різкий мороз і сильні вітри.

Карта погоди

читайте такожПрикмети на 7 листопада: які 7 речей заборонено робити в найнебезпечніший день листопада

Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:18

Як номер квартири впливає на долю і який підходить саме вам

17:17

Встиг повоювати аж 1,5 години: російський "мобік" установив "рекорд" в УкраїніВідео

16:59

Окупант, який воював в Україні, влаштував пожежу РФ: у нічному клубі загинули 13 людейВідео

16:41

Агресори "призначили" новим гауляйтером Маріуполя колишнього мера-корупціонера Якутська та ІркутськаВідео

16:35

Імбир не дарма називають суперпродуктом: кому варто їсти диво-коренеплід

Реклама
16:32

Окупанти готують пастку для ЗСУ на Херсонщині: Гуменюк розповіла, що задумали росіяниВідео

16:28

У Єкатеринбурзі партизани підпалили цистерни з паливом, призначені для окупантів РФВідео

16:12

Україну накриє сильний мороз: синоптики розповіли про потужну атаку холодуВідео

16:04

Відповідь Путіну на ядерні погрози: найбільша атомна субмарина США увійшла до Середземного моряВідео

15:32

Королівський салат на Новий рік 2023, від якого будуть всі у захваті: швидкий рецептВідео

15:22

ЗСУ ліквідували "вічно п'яного" окупанта, який встиг отримати "нагороду" за вбивства українців

15:13

"Вкрали все, що можна": окупанти Росії драпонули з будівлі Херсонської ОДАВідео

14:49

Готують вирішальну битву: астрологи назвали піковий момент і бомбардування України - гороскопВідео

14:29

Україна готова до "перемовин" з РФ: Київ представлять Abrams, Leopard, Marder, HIMARS - ПодолякВідео

13:48

В Україні оголосили про аварійні відключення світла у 8 регіонах країниВідео

13:33

На кладовищі машин під Ірпенем знайшли шість осиротілих кошенятФото

13:19

Прикмети на 6 листопада: всього одна річ може залучити гроші і багатство на весь рікВідео

13:10

Показав жіночий статевий орган: Басков публічно образив інвалідів

13:00

Гороскоп на завтра, 6 листопада 2022: Дівам - важливі зустрічі, Терезам - авантюри, Скорпіонам - заздрість

12:33

Данілов розніс бредні Симоньян: Росія зануриться в морок, хаос і справжню громадянську війнуВідео

Реклама
12:17

"Цей день настав": Нікітюк вперше показала бойфренда, але розчарувала шанувальників

12:13

Іран вперше визнав постачання дронів Росії, але є нюансВідео

11:57

Танки Leopard 2 для ЗСУ: посол України розповів про переговори з ФРНВідео

11:42

"Вчепилися один одному в горло": Путіну загрожує втрата влади, в його оточенні війна - журналісткаВідео

11:29

За два місяці ЗСУ знищили понад 500 зеків, завербованих "кухарем Путіна"Відео

11:23

Допоки не гасне світло: як зробити повербанк своїми рукамиВідео

11:01

Ризикуєте залишитися без техніки: як не можна протирати екрани ноутбуків і телевізорів

10:35

Провал Путіна: в окупантів проблеми на фронті, у РФ продовжують приховану мобілізаціюВідео

10:34

ЗСУ звільнять правобережжя Херсонщини до кінця року, щодо Херсона є питання - ISWВідео

10:09

Прожарювання окупантів на півдні: ЗСУ "приземлили" два російські вертольоти Ка-52 і шість дронів-камікадзе

09:59

"Засудив" іноземних захисників України до смерті: у Вуглегірську підстрелили "суддю ДНР"Відео

09:34

На Україну 5 листопада чекають відключення світла: Київ і 7 регіонів зіткнуться з обмеженнямиВідео

09:31

"Зніми погони" : у Казані мобілізовані збунтувалися проти командираВідео

09:27

Роками буде як нове: 3 "золоті" правила, щоб взуття прослужило довше

09:16

В Україні вдарять морози до -15 : коли чекати сильного похолоданняВідео

08:40

Як швидко прибрати пирхоту в горлі: хворобу як рукою знімеВідео

08:33

Фотографувався на тлі танка "на Аляску": в Україні ліквідовано окупанта з Єкатеринбурга

08:30

Кружляють голови і розбивають серця: 5 імен, власниці яких - фатальні жінкиВідео

08:25

Харламов епічно принизив Скабєєву перед усією Росією

08:20

Прилітатиме окупантам найближчим часом досить інтенсивноПогляд

Реклама
08:06

Місячне затемнення 8 листопада: по кому воно проїдеться катком, а кому принесе щастя та успіхВідео

08:05

Дешевше і якісніше, ніж в магазині: як зробити свічки своїми руками в домашніх умовах

07:53

Україна отримає нові системи ППО і ПРО до кінця року - КулебаВідео

07:22

Росіяни створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області - ISWВідео

07:13

Прикмети на 5 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удача потекла рікоюВідео

06:20

Путіна ще раз спіймали на брехніПогляд

05:10

Україну накриють заморозки: синоптики розповіли, кому і де світить крижаний прогноз

04:30

Ніяких пасток не готують: окупанти готуються до втечі з Херсона - експертВідео

03:50

Колишня Кличко засвітила шикарне декольте

03:20

Чому не треба викидати шкірку від бананів: 6 способів використання бананової шкірки

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Гороскоп
Молодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти