Україну накриє сильний мороз: синоптики розповіли про потужну атаку холоду

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у листопаді трохи порадувала більш теплими градусами, але вже в найближчі дні варто чекати різкого похолодання.

Як прогнозує синоптик Наталія Діденко, 6 листопада на всій території України прогнозується холодна погода.

Вночі від -3 морозу до +4 тепла, а вдень стовпчик термометра коливатиметься від +4 до +9 градусів.

Однак в південних і західних регіонах очікується більш приємна погода з +9 +14 градусів вдень, тоді як в Криму повітря прогріється до +16 градусів.

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Дощі спостерігатимуться на заході країни, Вінничині, Житомирщині, а до вечора дійдуть і до Київщини. На інших територіях - суха погода.

"У Києві завтра холодно і сиро, місцями тумани, ввечері - дощ. Температура повітря 6 листопада +7 +9 градусів максимально", - додала Наталія Діденко.

Погода з 7 листопада буде ще холоднішою. Синоптики прогнозують різкий мороз і сильні вітри.

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Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

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