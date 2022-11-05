Україну накриє сильний мороз: синоптики розповіли про потужну атаку холоду

Вночі Україну накриватимуть мороз і різко похолодає. Якою буде погода 6 листопада.
Погода в Україні у листопаді трохи порадувала більш теплими градусами, але вже в найближчі дні варто чекати різкого похолодання.
Як прогнозує синоптик Наталія Діденко, 6 листопада на всій території України прогнозується холодна погода.
Вночі від -3 морозу до +4 тепла, а вдень стовпчик термометра коливатиметься від +4 до +9 градусів.
Однак в південних і західних регіонах очікується більш приємна погода з +9 +14 градусів вдень, тоді як в Криму повітря прогріється до +16 градусів.
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Дощі спостерігатимуться на заході країни, Вінничині, Житомирщині, а до вечора дійдуть і до Київщини. На інших територіях - суха погода.
"У Києві завтра холодно і сиро, місцями тумани, ввечері - дощ. Температура повітря 6 листопада +7 +9 градусів максимально", - додала Наталія Діденко.
Погода з 7 листопада буде ще холоднішою. Синоптики прогнозують різкий мороз і сильні вітри.
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Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні
Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.
Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.
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