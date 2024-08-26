Україну розжарить до +36 градусів: синоптик вказала на несподівану деталь 27 серпня

У вівторок, 27 серпня, в Україні збережеться спекотна погода. Максимальна температура повітря становитиме від +30 до +35 градусів. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко.
"Є завтра одна цікава синоптична деталь. У південній частині температура повітря буде, хоча й високою, проте чи не найнижчою в Україні - впродовж дня +27...+31 градус", - розповіла вона.
Дощі малоймовірні в більшості областей України, за винятком південних регіонів. Там локальний циклон над Чорним морем може спричинити місцеві грозові дощі.
Як повідомляється на сайті meteoprog, найвище температура у вівторок може піднятися у Закарпатській, Київській та Чернігівські області – до +36 градусів. У Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській області стовпчики термометрів вдень можуть піднятися до +34 градусів. Водночас найнижчою температура повітря буде у Львівській та Чернігівській області - +17 градусів.
Погода у Києві 27 серпня
У Києві у вівторок буде сухо та спекотно. Температура повітря впродовж дня підніметься до +33, +34 градусів.
Послаблення спеки
Послаблення спеки в Україні очікується з 2-3 вересня, що збігається з початком нового навчального року. На сході Україні збережеться сильна спека, в той час як у західних регіонах відчуватиметься похолодання.
"У більшості областей України - спека, на сході - сильна спека, в західних областях відчутне похолодання", - зазначила синоптик.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, до кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні. Найвідчутніше її послаблення прогнозують з 28 серпня.
Також з неділі, 25 серпня, знову посилиться спека. Натомість похолодання очікується вже 1-2 вересня. Тоді температура повітря знизиться до комфортної.
Як повідомляв Главред, 26 серпня в Україні тримається тепла і суха погода з невеликою хмарністю, але у багатьох областях можливі сильні пориви вітру. Температура підвищиться до +36 градусів, така спека протримається весь тиждень.
Читайте також:
- Весна в Україні починатиметься раніше: вчені розповіли коли і чому
- Дивовижне рідкісне явище: над Україною зійшов Блакитний Супермісяць
- Україну накриває нова магнітна буря: як довго триватиме шторм
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред