Україну розжарить до +36 градусів: синоптик вказала на несподівану деталь 27 серпня

На півдні локальний циклон над Чорним морем може викликати грозові дощі, попередила Наталя Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 27 серпня / Фото: pixabay.com

У вівторок, 27 серпня, в Україні збережеться спекотна погода. Максимальна температура повітря становитиме від +30 до +35 градусів. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко.

"Є завтра одна цікава синоптична деталь. У південній частині температура повітря буде, хоча й високою, проте чи не найнижчою в Україні - впродовж дня +27...+31 градус", - розповіла вона.

Дощі малоймовірні в більшості областей України, за винятком південних регіонів. Там локальний циклон над Чорним морем може спричинити місцеві грозові дощі.

відео дня

Як повідомляється на сайті meteoprog, найвище температура у вівторок може піднятися у Закарпатській, Київській та Чернігівські області – до +36 градусів. У Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській області стовпчики термометрів вдень можуть піднятися до +34 градусів. Водночас найнижчою температура повітря буде у Львівській та Чернігівській області - +17 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 серпня / Фото: meteoprog.com

Погода у Києві 27 серпня

У Києві у вівторок буде сухо та спекотно. Температура повітря впродовж дня підніметься до +33, +34 градусів.

Погода в Києві / Фото: meteoprog.com

Послаблення спеки

Послаблення спеки в Україні очікується з 2-3 вересня, що збігається з початком нового навчального року. На сході Україні збережеться сильна спека, в той час як у західних регіонах відчуватиметься похолодання.

"У більшості областей України - спека, на сході - сильна спека, в західних областях відчутне похолодання", - зазначила синоптик.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, до кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні. Найвідчутніше її послаблення прогнозують з 28 серпня.

Також з неділі, 25 серпня, знову посилиться спека. Натомість похолодання очікується вже 1-2 вересня. Тоді температура повітря знизиться до комфортної.

Як повідомляв Главред, 26 серпня в Україні тримається тепла і суха погода з невеликою хмарністю, але у багатьох областях можливі сильні пориви вітру. Температура підвищиться до +36 градусів, така спека протримається весь тиждень.

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