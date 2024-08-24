Україну атакувала нова хвиля спеки: коли прийде похолодання

Синоптики попереджають про те, що температура повітря в Україні підвищиться до 37 градусів тепла.

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Прогноз погоди в Україні на 25 серпня / фото: pixabay

Погода в Україні 25 серпня буде теплою та сухою. Однак у багатьох областях будуть сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що 25 серпня буде тепла та суха погода. В Україну повертається спека. Очікується, що цей тиждень буде спекотним.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 25 серпня / фото: ventusky

Погода 25 серпня

В Україні 25 серпня буде невелика хмарність. У цей день опадів не прогнозують. Однак 25 серпня можуть бути сильні пориви вітру у південно-східних областях - 15-20 м/с. В інших регіонах буде північно-східний та східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у західних та північних областях вночі 12-17°, вдень 29-34° (на високогір'ї Карпат 25-30°); на решті території вночі 16-21°, вдень сильна спека 35-37°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +37

За даними meteoprog, 25 серпня в Україні буде теплим, але місцями дощовим. Найтепліше буде в Херсонській і Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +23...+37 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+34 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 25 серпня / фото: meteoprog

Погода 25 серпня у Києві

У Києві 25 серпня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 29-34°; у Києві вночі 14-16°, вдень 31-33°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 25 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Україну накрила затяжна спека. Згодом стало відомо, що через сильне обміління багатьох річок України на території держави засуха, а як наслідок, температура повітря значно підвищується.

Раніше синоптик попередила, що з неділі, 25 серпня, знову посилиться спека. Похолодання очікується вже 1-2 вересня. Тоді температура повітря знизиться до комфортної.

Напередодні синоптик зауважувала, що до кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше її послаблення маячить десь із 28 серпня.

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