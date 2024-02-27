Україну "розжарить" до +17: у яких регіонах буде найтепліше

Погода в Україні 28 лютого буде сухо та тепло. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 28 лютого
В Україні 28 лютого буде невелика хмарність. В цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла; в західних та Одеській областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +15
За даними meteoprog, 28 лютого в Україні буде сухо. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -4...+5 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+15 градусів.
Погода 28 лютого у Києві
У Києві 28 лютого буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні
Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.
Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.
Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.
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