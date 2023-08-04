УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Буде ще спекотніше: Україну огорне 38-градусне пекло

Ангеліна Підвисоцька
4 серпня 2023, 18:01 оновлено 4 серпня, 18:10
19
Найспекотніше 5 серпня буде на території центральних та південних областей.
Буде ще спекотніше: Україну огорне 38-градусне пекло
Прогноз погоди в Україні на 5 серпня / pixabay

Погода в Україні 5 серпня стане нестерпною. Температура повітря різко підвищиться. У цей день майже не очікується опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на 5 серпня

За даними Укргідрометцентру, у цей день місцями очікуються короткочасні дощі. Погода буде мінлива, можливі грози.

"У більшості західних областей температура вночі 14-19°, вдень 28-33°. На решті території малохмарна, суха та спекотна погода з температурою вночі 18-23°, вдень 31-36°. Вітер в Україні східний, південно-східний, 7-12 м/с", - йдеться у повідомленні.

відео дня
погода 6 августа
Прогноз погоди в Україні на 5 серпня / фото: meteoprog

В Україні вдарить +38

Синоптики з meteoprog попереджають про те, що вже зовсім скоро Україну "смажитиме". 5 серпня температура повітря підвищиться до +38 градусів тепла.

Найспекотніше в цей день буде у Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. З різницею в декілька градусів така ж погода триматиметься на території північних, центральних, південних та східних областей.

погода 6 августа
Прогноз погоди в Україні на 5 серпня / фото: meteoprog

Трохи прохолодніше буде на території західних областей. Там температура повітря буде на рівні 30-32 градусів тепла. У Львівській та Волинській областях буде 30 градусів тепла.

погода 6 августа
Прогноз погоди в Україні на 5 серпня / фото: ventusky

Погода 5 серпня у Києві

У Києві 5 серпня опадів не прогнозують. Температура повітря вночі буде 18-23 градуси тепла, а вдень підвищиться до 32-35 градусів тепла.

"Малохмарна суха та спекотна погода. Вітер переважно південний 7-12 м/с", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

Інші новини:

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра погода завтра
Реклама

Головне за день

Буде ще спекотніше: Україну огорне 38-градусне пекло

Буде ще спекотніше: Україну огорне 38-градусне пекло

18:01 Синоптик
"Серйозний ляпас для режиму Путіна": в ГУР назвали наслідки удару по Новоросійську для РФ

"Серйозний ляпас для режиму Путіна": в ГУР назвали наслідки удару по Новоросійську для РФ

17:46 Світ
"Нам по цимбалах": Данілов жорстко висловився про зернову угоду

"Нам по цимбалах": Данілов жорстко висловився про зернову угоду

17:05 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:08

"Я не можу перестати сміятися": батьки назвали свою дитину дуже дивним ім'ям

18:01

Буде ще спекотніше: Україну огорне 38-градусне пекло

17:46

"Серйозний ляпас для режиму Путіна": в ГУР назвали наслідки удару по Новоросійську для РФ

17:42

Простий і дієвий лайфхак: як зробити так, щоб картопля не підгоріла

17:05

"Нам по цимбалах": Данілов жорстко висловився про зернову угоду

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:59

Що зробити 6 серпня, щоб грошей стало більше: цікаві прикмети і заборони

16:56

"На переговори ексчоловік не йде": колишня Остапчука розповіла про розподіл спільного дому під Києвом

16:54

Любовний гороскоп на тиждень 7-13 серпня: кого очікує зустріч із колишнім

16:54

"Жахлива помилка": дружина Гіркіна у листі Путіну клянчить відпустити чоловіка

Реклама
16:23

Улюблений дитячий телеканал ПЛЮСПЛЮС відзначає 11 років мовлення в ефірі

16:14

Саміт в Саудівській Аравії може сколихнути міжнародне болото проти РФ - ОгризкоЕксклюзив

16:12

Лікувала ртуттю і скипидаром: одеська зрадниця - "Барбі" нарвалася на прокуратуру РФ

16:04

"Перекрити весь фронт неможливо": у ЗСУ сказали, де і які системи ППО прикривають Україну

15:59

Замість тисячі слів: як можна замінити звичне "будь ласка" – мовознавиця дала відповідь

15:55

"Деякі-це просто нісенітниця": Потап іронічно прокоментував скандали навколо себе

15:36

ВМСУ - про атаку бази ЧФ РФ у Новоросійську: корабель додому вже не потрапить

15:27

Разом і щасливі: Меган і Гаррі відгуляли день народження Маркл

15:19

На кошти бюджету Києва, виділені у липні, 3-я штурмова бригада вже придбала дрони та авто

15:08

Винен Путін: Кіркоров відповів на заяви Паніна про нетрадиційну орієнтацію

14:58

Гороскоп Таро на тиждень 7-13 серпня: Овнам - боротьба з минулим, Терезам - подарунок

Реклама
14:50

Шалена спека захопить всю країну: які "сюрпризи" готує погода в Україні на вихідні

14:40

Буде теракт: РФ підірве важливий об'єкт у Білорусі та звинуватить Україну - СБУ

14:39

ЗСУ в контрнаступі схиляються до війни на виснаження - The Economist

14:16

Зеленський провів напружену тригодинну Ставку: обговорили ситуацію на фронті

13:59

Що не можна робити рік після смерті родича, щоб не розгнівати його душу

13:59

"Ми знаємо про ці плани ворога": у ГУР розповіли, чи чекати ракетного терору взимку

13:03

Україна взяла Крим під вогневий контроль, ЗСУ дістають до всіх точок - Братчук

13:00

Складна загадка для найвитриваліших: треба знайти 10 відмінностей між картинками

12:49

Включили гімн РФ і сирену: в Чехії офіціанти намагалися познущатися над українками

12:22

Чому казати "піцерІя" і "начИнка" – неправильно: Авраменко ошелешив поясненнямВідео

12:21

Wellboy вперше показав фото зі своєю коханою

12:08

Воєнком за час війни став доларовим мільйонером: його відправили на фронт

11:59

Путін більше не керує війною, все тримає одна з груп Кремля - Жданов

11:58

"Морській державі" в Новоросійську відважили принизливий ляпасПогляд

11:39

"Не треба плекати ілюзій": ЗСУ чекають дуже важкі бої на фронті - Пентагон

11:37

"Не дивіться! Це пропаганда": холостяк Топольський влаштував істерику через фільм "Барбі"

11:20

"Бавовна" цвістиме, це необоротно": в ОК Південь відреагували на вибухи в Криму та НоворосійськуВідео

11:03

На Сонці стався сильний спалах: Україну накриє потужна магнітна буря

10:52

Передозування водою: померла молода мама двох дітей

10:23

Дрон підбив найкращий десантний корабель Північного флоту РФ: у Мережі з'явилися кадри атакиВідео

Реклама
10:15

На Білгорощині та Курщині озброїли "тероборону": видали мисливські рушниці

10:01

"Ми обіцяли насичений сезон "бавовни": ЗСУ - про нічні вибухи в Криму

09:46

Атака дронів на Новоросійськ: підбито великий десантний корабель РФ - ЗМІВідео

09:45

Невтішні новини: сестра Селін Діон поділилася новинами про здоров'я співачки

09:34

Росіяни обстріляли ТЦ, церкву лікарню в Херсоні: поранено 9 осібВідео

09:18

Польща - про погрози із РБ: вертольоти біля кордонів, без коливань почнуть вогонь

09:00

Будуть серйозні неприємності: астролог назвав дні, коли не варто нікуди їхати

08:35

У Криму гриміли потужні вибухи: Феодосію атакували дрониВідео

08:28

ЗСУ наступають у бік Мелітополя та Бердянська, ворог поступово відступає - NYT

08:25

Чому Польща та Україна остаточно не посварятьсяПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти