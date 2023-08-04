Буде ще спекотніше: Україну огорне 38-градусне пекло

Найспекотніше 5 серпня буде на території центральних та південних областей.

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Прогноз погоди в Україні на 5 серпня / pixabay

Погода в Україні 5 серпня стане нестерпною. Температура повітря різко підвищиться. У цей день майже не очікується опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на 5 серпня

За даними Укргідрометцентру, у цей день місцями очікуються короткочасні дощі. Погода буде мінлива, можливі грози.

"У більшості західних областей температура вночі 14-19°, вдень 28-33°. На решті території малохмарна, суха та спекотна погода з температурою вночі 18-23°, вдень 31-36°. Вітер в Україні східний, південно-східний, 7-12 м/с", - йдеться у повідомленні.

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Прогноз погоди в Україні на 5 серпня / фото: meteoprog

В Україні вдарить +38

Синоптики з meteoprog попереджають про те, що вже зовсім скоро Україну "смажитиме". 5 серпня температура повітря підвищиться до +38 градусів тепла.

Найспекотніше в цей день буде у Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. З різницею в декілька градусів така ж погода триматиметься на території північних, центральних, південних та східних областей.

Прогноз погоди в Україні на 5 серпня / фото: meteoprog

Трохи прохолодніше буде на території західних областей. Там температура повітря буде на рівні 30-32 градусів тепла. У Львівській та Волинській областях буде 30 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 5 серпня / фото: ventusky

Погода 5 серпня у Києві

У Києві 5 серпня опадів не прогнозують. Температура повітря вночі буде 18-23 градуси тепла, а вдень підвищиться до 32-35 градусів тепла.

"Малохмарна суха та спекотна погода. Вітер переважно південний 7-12 м/с", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.

Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.

В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.

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