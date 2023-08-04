Шалена спека захопить всю країну: які "сюрпризи" готує погода в Україні на вихідні

Невеликі дощі очікуються лише в кількох областях держави, в усіх інших регіонах варто бути готовими до сухої та спекотної погоди.

https://glavred.net/synoptic/beshenaya-zhara-zahvatit-vsyu-stranu-kakie-syurprizy-gotovit-pogoda-v-ukraine-na-vyhodnye-10490842.html Посилання скопійоване

Погода в Україні у вихідні буде спекотною/ Unsplash

Погода в Україні у вихідні 5 і 6 серпня буде однією з найспекотніших за останній час. Нашу державу накриють сухі та спекотні повітряні маси, які прийдуть з Близького Сходу і Середньої Азії, тому варто бути готовими до того, що температура повітря суттєво зросте.

Найвищі температурні показники будуть фіксуватися у центральних, південних та східних областях, а на заході України очікується комфортніша волога погода. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

відео дня

Погода в Україні в суботу, 5 серпня

У суботу, 5 серпня, у кількох західних областях очікуються дощі. Так, грозові дощі, а місцями шквали прогнозуються у Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях. Буде вітер 15-20 м/с. В інших областях на заході, крім названих вище, дощів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме +17…+22°С, вдень +29…+34°С.

У північних областях не буде опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде в межах +17…+22 °С, вдень +30…+35°С.

Центральні регіони накриє суха спекотна погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22°С, вдень +30...+35°С.

На півдні нашої держави опадів не очікується, також буде малохмарно. Вночі температура повітря становитиме +18...+23°С, вдень буде температура +33...+38 °С, на узбережжі морів близько +28...+33°С.

У східних областях України прогнозується суха і сонячна погода. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19°С, вдень +30…+35°С.

Погода в Україні в неділю, 6 серпня

На заході України погода буде нестійкою. Вночі не очікується істотних опадів, а вдень навпаки варто бути готовими до грозових дощів. Місцями будуть сильні зливи із градом та шквалами, 17-22 м/с. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде коливатися у діапазоні +17…+22°С, вдень +29…+34°С, у Карпатах і на Закарпатті +20…+25°С.

Північні області не відпускатиме спекотна і суха погода. Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+22°С, вдень +32...+37°С.

У центральних областях спека лише посилиться, при цьому опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +19...+24°С, вдень +34...+39°С.

Також суха і спекотна погода не здаватиме своїх позицій у південній частині України. Там вітер буде південно-східний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +20…+25°С, вдень +34…+39°С, на узбережжі морів +28…+33°С.

Сухо і спекотно буде і на сході України. Вітер буде південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +19…+24°С, вдень +34…+39°С.

Раніше повідомлялося, що синоптик назвала найжаркіший період кінця літа. Серпень, як очікується, може стати найжаркішим місяцем року. До найвищих температур варто бути готовими у період до 10 серпня.

Також повідомлялося, що на Сонці стався сильний спалах, Україну накриє потужна магнітна буря. Очікується, що магнітна буря обрушиться на Україну вже 4-5 серпня.

Вас також може зацікавити: