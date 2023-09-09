УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Накриє сильне похолодання: у яких регіонах України вріже +7

Ангеліна Підвисоцька
9 вересня 2023, 21:04 оновлено 9 вересня, 21:04
39
Найпрохолодніше буде на території північних областей, а найспекотніше - на заході.
погода
Прогноз погоди в Україні 10 вересня / фото: pexels

Погода в Україні вересня буде сухою та прохолодною. Синоптики опадів не прогнозуємо. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 10 вересня

В Україні 10 вересня буде невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день буде вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°; в західних та Одеській областях вночі 8-13°, вдень 21-26°", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В Україні вдарить +7

За даними Meteoprog, 10 вересня температура повітря опуститься до +7 градусів.

Найхолодніше буде у Чернігівській області. Там температура повітря буде 7-23 градуса тепла.

Найспекотніше буде в Закарпатській області. Там температура повітря буде 15-30 градусів тепла.

погода 10 сентября
Прогноз погоди в Україні 10 вересня / фото: meteoprog

Погода 10 вересня в Києві

У Києві 9 вересня буде невелика хмарність, опадів не буде. 10 вересня там буде вітер змінних напрямків. Його швидкість досягатиме 3-8 м/с.

"Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°; у Києві вночі 7-9°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 10 сентября
Прогноз погоди в Україні 10 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Накриє сильне похолодання: у яких регіонах України вріже +7

Накриє сильне похолодання: у яких регіонах України вріже +7

21:04 Синоптик
Все в чорному диму і чути стрілянину: у Сімферополі загорілася військова база РФ

Все в чорному диму і чути стрілянину: у Сімферополі загорілася військова база РФ

18:46 Україна
ЗСУ пробили оборону РФ і прорвалися в Новомайорське під Вугледаром – Bild

ЗСУ пробили оборону РФ і прорвалися в Новомайорське під Вугледаром – Bild

18:21 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:04

Накриє сильне похолодання: у яких регіонах України вріже +7

20:58

Збиралася приїхати в Москву, але загинула в Харкові: популярна в РФ співачка повідомила про смерть близької родички

20:31

Зеленський зробив жорстке попередження країні-агресорці Росії

20:24

Скандальний Ілон Маск вперше показав своїх молодших дітей

19:21

"Росію ніхто не буде питати": в ГУР розповіли про неминуче звільнення Криму

Захід рятуватиме Росію, бо боїться наслідків її розвалу - Юрій БогдановЗахід рятуватиме Росію, бо боїться наслідків її розвалу - Юрій Богданов
19:15

Захід хоче, щоб Росія відповзла і зберегласяПогляд

18:46

Все в чорному диму і чути стрілянину: у Сімферополі загорілася військова база РФВідео

18:21

ЗСУ пробили оборону РФ і прорвалися в Новомайорське під Вугледаром – Bild

18:20

Нереальна оптична ілюзія, яка зламає ваш мозок: треба знайти лампу Аладдіна

Реклама
17:30

Моментально розбіжаться: 3 дієві способи боротьби з павуками в будинку

17:28

"Групі двадцяти нічим пишатися": у МЗС жорстко рознесли беззубу декларацію G20

17:16

Кисті та ока немає, але для війни придатний: в Сумській області розгорівся жорсткий скандал

17:07

"Спочатку Крим": Богданов розповів, як ЗСУ будуть звільнювати Донецьк і Луганськ

16:59

Вони є в кожному домі: 4 засоби, які допоможуть назавжди позбутися запаху в туалеті

16:50

РФ готує масовані удари: Зеленський назвав ймовірні терміни та цілі атак

16:17

Христину Соловій захейтили за сукню, яка показала "все"

16:11

ЗСУ вправно працюють по спантеличених окупантах: в ОК "Південь" розкрили подробиці

16:06

Психолог Наталія Холоденко розповіла, що таке доля і чи є вона взагалі

15:56

Ці 3 заборони врятують від неприємностей 11 вересня: старі прикмети дня

15:51

"Друга армія світу" згоріла: експерт назвав останню надію диктатора ПутінаВідео

Реклама
15:50

"Було дуже боляче": Камалія в сльозах віддала дітей чоловіковіВідео

15:18

Любовний гороскоп на тиждень 11-17 вересня: Рибам - ясність, Овнам - егоїзм

14:57

СБУ "проголосувала" достроково: на Запоріжжі дрон підірвав "виборчий штаб" РФВідео

14:50

У Марокко через землетрус загинули понад 600 людей: МЗС шукає українців

14:45

Як українською назвати чоловіка-балерину: Авраменко розставив всі крапки над "і"

14:43

Волкер назвав дві умови для старту переговорів України та РФ

14:10

"Критика невиправдана": Волкер похвалив контрнаступ ЗСУ

14:00

Гороскоп Таро на тиждень 11-17 вересня: Овну - досягнення, Раку - насолода

13:51

Загроза ударів РФ по енергетиці та портах: Зеленський провів важливе засідання Ставки

13:37

Складна задачка навіть для найбільш пильних: знайди щура серед котів за 30 секунд

13:32

Непридатні до військової служби українці проходитимуть ВЛК щороку: юрист розкрив деталі

13:06

Росія готує штурм на Куп'янському напрямку: задіюють нових солдатів

13:02

Церковне свято 10 вересня: що не можна робити на преподобного Мойсея Мурина

12:57

Тіну Кароль підловили за ніжностями з чоловіком на вулиці

12:37

Ти повинен знати їх: їстівні гриби, які знайдуться в будь-якому лісі (фото)

12:26

Гороскоп на завтра 10 вересня 2023: Рибам - сварка, Овнам - творчість

12:21

"Неможливо говорити з брехуном": Зеленський жорстко висловився щодо діалогу з Путіним

12:08

Зернова угода: Ердоган просить лідерів G20 задовольнити вимоги РФ - Bloomberg

11:57

У ГУР відреагували на те, чи міг Ілон Маск завадити атаці України на флот РФ

11:34

Удари по території РФ: у ГУР назвали, які об'єкти окупантів під прицілом

Реклама
11:14

РФ стягує до Роботиного нові підрозділи, щоб зупинити ЗСУ - розвідка Британії

10:56

"Кордони 1991 року": експерт назвав умови закінчення війни та чого чекати у 2024 році

10:46

Над Донецьком літав величезний прапор України: хто влаштував патріотичну акціюВідео

10:27

Рабини світу виступили проти прирівнювання ситуації в Карабаху з Голокостом

09:59

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через удар російським "Іскандером"

09:49

Росіяни штурмують позиції ЗСУ на трьох напрямках: армія України стримує наступ

09:42

Ракетний удар по Сумах: у лікарні померла одна з постраждалих

09:15

Знайшли у водоймі зі зв'язаними руками: в Україні загинув британець Джордан Чедвік

08:46

Без зморшок: 4 найпростіші поради по догляду за собою, які сповільнять старіння шкіри

08:40

Окупанти "ховаються" під землю: в ISW розкрили про зміни тактики армії РФ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти