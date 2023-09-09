Накриє сильне похолодання: у яких регіонах України вріже +7

Погода в Україні вересня буде сухою та прохолодною. Синоптики опадів не прогнозуємо. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 10 вересня
В Україні 10 вересня буде невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день буде вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°; в західних та Одеській областях вночі 8-13°, вдень 21-26°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +7
За даними Meteoprog, 10 вересня температура повітря опуститься до +7 градусів.
Найхолодніше буде у Чернігівській області. Там температура повітря буде 7-23 градуса тепла.
Найспекотніше буде в Закарпатській області. Там температура повітря буде 15-30 градусів тепла.
Погода 10 вересня в Києві
У Києві 9 вересня буде невелика хмарність, опадів не буде. 10 вересня там буде вітер змінних напрямків. Його швидкість досягатиме 3-8 м/с.
"Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°; у Києві вночі 7-9°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на осінь 2023
Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.
Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.
Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.
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