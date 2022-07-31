Україну накриють потужні грози: десять областей 'заллє'

Проте у більшості українських регіонів буде спекотна погода – температура повітря подекуди підніметься до +34 градусів.
Погода в Україні в останній день липня погіршиться у низці регіонів. У десяти областях 31 липня будуть дощі з грозами і похолодає.
Подекуди температура повітря вночі досягатиме +14 градусів. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Дощі з грозами будуть в наступних областях: Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій.
У цих регіонах температура повітря вдень становитиме від +20 до +28 градусів, вночі від +14 до +18 градусів.
На решті території України погода буде теплою і сонячною, подекуди з невеликою хмарністю. Температура повітря коливатиметься від +27 до +33 градусів вдень та від +14 до +21 градусів вночі.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні різко погіршиться в серпні. Синоптики обіцяють зливи з грозами вже в перші дні останнього місяця літа.
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