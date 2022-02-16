Україну накриють дощі з мокрим снігом: де чекати негоди

Погода в Україні – повернуться дощі з мокрим снігом / Reuters

Після декількох днів порівняно сухої і сонячної погоди в Україну повернуться дощі, а подекуди ще й з мокрим снігом.

Місцями буде похмуро і небо цілими днями буде затягнуте хмарами, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні 16 лютого

У середу, 16 лютого, до дощів з мокрим снігом варто готуватися у п’яти західних областях – Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській. У центральній Україні буде хмарно, на решті території держави – хмарно з проясненнями.

В Україні суттєво потеплішає – вдень варто очікувати плюсових температур, проте при цьому вночі ще підморожуватиме. Температура повітря коливатиметься від +3 до +8 градусів вдень, від -7 до -9 градусів вночі. Найхолодніше вночі буде на сході, найтепліше – у західних областях, де позначка термометра навіть вночі не опускатиметься нижче -1 градуса.

Погода в Украине 16 февраля

Погода в Україні 17 лютого

У четвер, 17 лютого, дощі накриють всю Україну. Не буде опадів лише в Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях і в тимчасово окупованому Криму.

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При цьому по всій території України стовпчик термометра продовжить підніматися. Температура повітря коливатиметься від +5 до +13 градусів вдень, від -1 до +5 градусів вночі.

Вдень найтепліше буде у південних областях – там температура досягатиме від +10 до +13 градусів. Вночі найтеплішу буде у південних і західних областях, найхолодніше – у східних.

Погода в Украине 17 февраля

Погода в Україні 18 лютого

У п’ятницю, 18 лютого, опади продовжать своє панування на українській території. Майже у всіх областях, крім Одеської, Херсонської і Миколаївської, будуть дощі.

Морозна погода взагалі відступить. Температура повітря коливатиметься від +4 до +11 градусів вдень, від +1 до +6 градусів вночі.

Раніше повідомлялося, що два останні тижні зими в Україні будуть дощовими і холодними, а ось сам кінець сезону ознаменується практично весняною погода.

Також синоптики уже дали прогноз на весну 2022 року. Як повідомив синоптик Володимир Деркач, березень почнеться з морозів, квітень порадує теплом, а в травні пройдуть дощі.

Погода в Украине 18 февраля

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