Україну накриє сильний шторм: синоптики попередили про "дику" негоду

Мокрий сніг в Україні йтиме вибірково, залежно від температури повітря.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде дуже контрастною. Як прогнозують синоптики, 17 січня буде сильний вітер з поривами до 15-22 метрів в секунду, Південного і південно-східного напрямків.

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що місцями пройдуть дощі, переважно на заході та півночі, а також у південній частині України.

У східних областях і в центрі, швидше за все, буде спостерігатися густа хмарність або тумани.

Мокрий сніг буде йти вибірково, в залежності від температури повітря.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Температура повітря протягом дня становитиме + 4...+8 градусів, на півдні+ 7 ... +12, у Криму до +15 градусів.

На північному сході та сході України вночі -4 градусів, вдень 0...+ 3 градуси.

У Києві 17 січня очікується волога погода з періодичним дощем і сильним південним вітром. Вночі у столиці +1...+3 градуси, вдень від +4 до +6 градусів.

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"У найближчі дні, з 18 по 20 січня, в країні ще буде тепла погода, а ось до кінця тижня стане холодніше. Коливання температури повітря будуть строкатими, зі значними контрастами по регіонах", - говорить синоптик.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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