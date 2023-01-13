Україну атакує рекордна спека: синоптик назвала дату різкого потепління

У Києві 14 січня буде без дощу і снігу. Вночі до -1...-4 градусів, вдень у столиці близько нуля.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні різко зміниться. Як прогнозують синоптики, сильних морозів на Водохреща не передбачається.

Температура повітря в країні 18-19 січня коливатиметься від +7 до +11, а на крайньому півдні аж до +15 градусів.

Синоптик Наталія Діденко зазначає, що 14 січня, в більшості областей України переважатиме порівняно тепла погода.

Протягом дня температура повітря становитиме 0...+ 3 градуси, в західних регіонах країни і в Криму +3...+ 8 градусів, на північному сході (Сумщина, Харківщина, Луганщина, Полтавщина) від 2 морозу до 1 тепла.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Вітер південно-західний, на сході – східний, помірний.

На заході завтра дощ, в Карпатах - дощ з мокрим снігом. Також існує мала ймовірність того, що в східних областях вдень і ввечері буде сніг, але "нічого серйозного", - заспокоїла синоптик, додавши, що в більшості областей України опадів не передбачається.

У Києві 14 січня без дощу і снігу. Вночі до -1...-4 градусів, вдень у столиці близько нуля.

"Надалі триватиме потепління до +7...+10 градусів, пік якого припадатиме на 18-19 січня", - зазначила синоптик.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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