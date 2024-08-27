Україну накриє "єгипетська погода": синоптикиня попередила про зміни

Через протистояння циклону та антициклону в нашу державу увірвуться сильні вітри, температура буде +35 градусів.

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Погода в Україні - Україну накриє "єгипетська погода"/ unsplash.com

Погода в Україні у середу, 28 серпня, буде переважно спекотною і сухою. У цей день наша держава буде однією з найспекотніших європейських країн.

Максимальна температура повітря упродовж дня у більшості областей становитиме +30…+35 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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Вона зазначила, що через діяльність циклонічної зони над Чорним морем очікуються локальні короткочасні грозові дощі у південній частині нашої держави. Через опади температура повітря на півдні буде трішки меншою – вона триматиметься на рівні +28…+30 градусів.

Проте більшість території України й надалі перебуватиме у сухій повітряній масі.

"Через протистояння потужного антициклону на півночі та циклону на півдні виникатиме сильніший вітер переважно східних напрямків – погода в Україні нагадуватиме єгипетську. Буде сонячно (окрім півдня), спекотно з сухим поривчатим вітерцем", – додала Діденко.

Погода в Україні 28 серпня/ meteoprog

Погода в Києві 28 серпня

У Києві 28 серпня також буде сухо, спекотно, температура повітря триматиметься на рівні до +33 градусів. Також очікується поривчатий вітер.

"Найближчими днями в столиці переважатиме спекотна погода, лише 2-го вересня очікується короткочасне послаблення спеки, якраз на початок навчального року. Проте загалом спека ще в Україні триватиме", – зазначила синоптикиня.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить +36 градусів – стало відомо, які регіони накриє нестерпна спека. Метеоролог Ігор Кібальчич сказав, якою буде погода упродовж тижня, з 26 серпня по 1 вересня.

Також раніше повідомлялося, що регіони заливатиме грозовими дощами – синоптики назвали дату похолодання. Дощі та грози 26 серпня очікуються у двох областях України.

Нагадаємо, синоптик сказала, коли чекати на похолодання – спека не відступить навіть у вересні. Високі температури повітря переважатимуть до кінця серпня і в перші дні вересня, прогнозує синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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