Вдарить +36 градусів: які регіони накриє нестерпна спека

Опадів в Україні найближчим часом майже не передбачається. Багато регіонів накриють дуже високі температури повітря.

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Погода в Україні - вдарить +36 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня, з 26 серпня по 1 вересня, продовжить бути спекотною. При цьому у частині регіонів температура повітря зросте навіть до +36 градусів.

Погодні умови у Східній Європі цього тижня будуть визначатися малорухомим антициклоном із центром над Середньою Волгою та областю зниженого тиску над Чорним морем. Вітри принесуть в Україну сухе та спекотне повітря із центральних районів Азії.

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У той же час над Кримом через циклон пройдуть значні опади і відчутно знизиться температура повітря. В решті регіонів України дощі малоймовірні. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Погода в Україні 26 серпня

У понеділок, 26 серпня, по всій території України опадів не передбачається. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі у західних та північних областях +10…+15 градусів, на решті території країни +18…+23; вдень +31…+36 градусів, на крайньому заході +25…+30.

Погода в Україні 27 серпня

У вівторок, 27 серпня, у Криму, на півдні Херсонської області, а також у Карпатах та на Закарпатті пройдуть дощі, часом з грозами; у Криму місцями сильні зливи. В інших регіонах без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, на південному сході та у Криму пориви, 17-22 м/с. Температура повітря вночі +17…+23 градуси, вдень +30…+35, у Криму та у Карпатах +21…+26 градусів.

Погода в Україні 27 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 28 серпня

У середу, 28 серпня, в Україні без істотних опадів. У північно-західній акваторії Чорного моря очікується шторм внаслідок проходження активного циклону. Вітер східний/ північно-східний, 7-12 м/с, вдень у південних, центральних та східних областях місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градусів, вдень +29...+34.

Погода в Україні 28 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 29 серпня

У четвер, 29 серпня, на більшій частині території країни без істотних опадів, лише у Криму та у Карпатах пройдуть помірні дощі у супроводі гроз. Вітер збережеться східної чверті, 7-12 м/с, у південній половині окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +29...+34.

Погода в Україні 29 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 серпня

У п'ятницю, 30 серпня, невеликі дощі з грозами можливі у Херсонській області та у Криму. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 градуси, вдень +30…+35.

Погода в Україні 30 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 31 серпня

У суботу, 31 серпня, утримається спекотна та суха погода в більшості областей, лише у Криму очікуються невеликі дощі та прохолода. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 градуси, вдень +30…+35, у Криму +25…+30 градусів.

Погода в Україні 31 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 1 вересня

У неділю, 1 вересня, по всій території країни дощів не передбачається. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 градуси, вдень +30…+35.

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну розжарить до +36 градусів – синоптик вказала на несподівану деталь 27 серпня. На півдні локальний циклон над Чорним морем може викликати грозові дощі, попередила Наталя Діденко.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває нова магнітна буря – стало відомо, як довго триватиме шторм. Потужність магнітної бурі підвищиться до майже п'ятибальної потужності.

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