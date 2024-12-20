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6 днів поспіль "трусить" 5-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
20 грудня 2024, 05:55
338
Така сильна магнітна буря може вплинути на самопочуття людини.
магнітна буря, сонце
Україна перебуває під атакою затяжної магнітної бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала сильна і затяжна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почалася 11 грудня. Три дні вона протрималася на рівні трьох балів. 14 грудня потужність магнітної бурі раптово підскочила до майже 6-ти балів. На такому рівні вона протрималася цілих 6 днів.

відео дня

20 грудня буря пішла на спад і опустилася до 4-х балів.

магнітна буря
Україна перебуває під атакою затяжної магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу С. Повідомляється, що 20 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 22 сонячні плями.

6 днів поспіль 'трусить' 5-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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