Україну заливатимуть грозові дощі: синоптик назвала дату похолодання

Погода в Україні 20 серпня буде спекотною. Однак у багатьох областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У цей день у багатьох областях України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Синоптик Наталка Діденко зазначила, що 20 серпня у більшості областей температура повітря може підвищитись до майже +40 градусів. На території Волинської, рівненської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Житомирської областей будуть дощі з грозами. Послаблення спеки очікується вже з 22 серпня. Воно розпочнеться на заході, півночі та на Вінниччині.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 20 серпня
В Україні 20 серпня буде невелика хмарність. У цей день будуть дощі з грозами у західних та Житомирській областях. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-5 м/с.
"Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 30-34°, у південних, центральних, місцями північних та східних областях сильна спека 35-38°, у західних областях 28-33°, на високогір'ї Карпат 22-27°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +38
За даними meteoprog, 20 серпня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+38 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+31 градуса.
Погода 20 серпня у Києві
У Києві 20 серпня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-5 м/с.
"Температура вночі 15-20°, вдень сильна спека 35-37°; у Києві вночі 18-20°, вдень сильна спека 35°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Раніше синоптик сказала, де буде "найгарячіше" на вихідних. Вже з неділі-понеділка температура в більшості областей підвищиться до +30…+35 градусів і більше.
Також раніше повідомлялося, що в Україну йде друга хвиля пекельної спеки – стало відомо, де вдарить +37 градусів. До країни увірвалася друга хвиля спеки, яка, за прогнозами Укргідрометцентру, триватиме до 25 серпня.
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