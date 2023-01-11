Синоптик здивувала прогнозом для України: що чекає всю країну

Погода в Україні продовжить дивувати нестабільністю. Як повідомляють синоптики, в деяких областях будуть триматися відчутні морози, а вже в четвер, 12 січня, термометри покажуть плюсову температуру на значній території країни.
Синоптик Наталія Діденко прогнозує, що з 12 січня в Україні поступово буде теплішати на час, незважаючи на те, що вітер ще буде поривчастим, проте не штормовим і поступово вгамується.
"Атлантика ласкаво наступає - буде витісняти морози за поребрик", - підкреслила синоптик.
Опадів не передбачається в більшості областей України, проте в Карпатах може випасти мокрий сніг, а на півдні Одещини - дощ.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
Водночас, погода буде навіть сонячною.
Температура повітря коливатиметься від -3 до + 3, при цьому на Лівобережній Україні вночі ще буде морозно.
У столиці найближча ніч буде ще морозною з температурою повітря -6 -8, проте вдень термометри покажуть близько 1 градуса морозу. При цьому опадів не очікується.
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Раніше синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.
Морози огорнуть всю країну на найближчий тиждень. Вже з 14 січня очікується потепління.
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