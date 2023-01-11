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Синоптик здивувала прогнозом для України: що чекає всю країну

11 січня 2023, 20:31
У Карпатах варто чекати снігопаду, а на півдні та в Одесі пройдуть сильні дощі.
погода, погода в Україні
погода, погода в Україні / pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Україні продовжить дивувати нестабільністю. Як повідомляють синоптики, в деяких областях будуть триматися відчутні морози, а вже в четвер, 12 січня, термометри покажуть плюсову температуру на значній території країни.

Синоптик Наталія Діденко прогнозує, що з 12 січня в Україні поступово буде теплішати на час, незважаючи на те, що вітер ще буде поривчастим, проте не штормовим і поступово вгамується.

"Атлантика ласкаво наступає - буде витісняти морози за поребрик", - підкреслила синоптик.

Опадів не передбачається в більшості областей України, проте в Карпатах може випасти мокрий сніг, а на півдні Одещини - дощ.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Водночас, погода буде навіть сонячною.

Температура повітря коливатиметься від -3 до + 3, при цьому на Лівобережній Україні вночі ще буде морозно.

У столиці найближча ніч буде ще морозною з температурою повітря -6 -8, проте вдень термометри покажуть близько 1 градуса морозу. При цьому опадів не очікується.

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Карта погоди

Раніше синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.

Морози огорнуть всю країну на найближчий тиждень. Вже з 14 січня очікується потепління.

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