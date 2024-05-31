УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну атакує потужний циклон: у які області прийдуть штормовий вітер, дощі та грози

Ангеліна Підвисоцька
31 травня 2024, 19:01
528
Синоптики попереджають про те, що перший день літа буде спекотним, але дощовим та грозовим.
погода
Прогноз погоди в Україні на 1 червня / фото: pixabay

Погода в Україні 1 червня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день на території західних, Житомирської та Вінницької областей будуть грози. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що в Україні буде спекотна погода. Температура повітря підвищиться до 31 градуса тепла. На Центральну Європу налетить циклон Radha. Це спричинить сильні пориви вітру, дощі та грози.

відео дня

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 1 июня
Прогноз погоди в Україні на 1 червня / фото: ventusky

Погода 1 червня

В Україні 1 червня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами на території західних областей та Київщині. У західних, Житомирській та Харківській областях буде туман. Вітер в цей день буде південний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, на сході та південному сході країни до 32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +29

За даними meteoprog, 1 червня в Україну буде тепло, але очікується дощ. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+22 градусів. Найнижча температура буде у Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+29 градусів.

погода 1 июня
Прогноз погоди в Україні на 1 червня / фото: meteoprog

Погода 1 червня у Києві

У Києві 1 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасні дощі з грозами. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 1 июня
Прогноз погоди в Україні на 1 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Також синоптик попередив українців про негоду. На вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Графіки відключення світла 1 червня: у які години не буде електроенергії

Графіки відключення світла 1 червня: у які години не буде електроенергії

19:30 Україна
"НАТО знищить цілі РФ": експерт розкрив ядерні загрози Росії до України

"НАТО знищить цілі РФ": експерт розкрив ядерні загрози Росії до України

19:04 Україна
Україну атакує потужний циклон: у які області прийдуть штормовий вітер, дощі та грози

Україну атакує потужний циклон: у які області прийдуть штормовий вітер, дощі та грози

19:01 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Ця людина хвора : відома українська актриса розповіла про Ірину Фаріон 33560

"Ця людина хвора": відома українська актриса розповіла про Ірину Фаріон

Чоловіка Анастасії Заворотнюк підловили в готелі: не поїхав додому 4927

Чоловіка Анастасії Заворотнюк підловили в готелі: не поїхав додому

Багато постраждалих, під завалами люди: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові 3988

Багато постраждалих, під завалами люди: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові

РФ терміново відтягує піхоту та артилерії з Херсонщини: куди перекидають окупантів 3236

РФ терміново відтягує піхоту та артилерії з Херсонщини: куди перекидають окупантів

Останні новини

20:24

"На шляху до України": у Данії видали важливу заяву про передачу F-16

19:56

Якого запаху найбільше бояться комарі: топ-5 рослин, які відженуть кровопивцьВідео

19:49

Лукашенко "робитиме що завгодно": експерт оцінив ризик наступу з БілорусіВідео

19:38

Ігрові ноутбуки з ШІ вже в Україні: GIGABYTE Aorus 16X та G6X новости компании

19:30

Графіки відключення світла 1 червня: у які години не буде електроенергії

РФ у двох областях України спробує відгризти території для перемовин чи наступу - АуслендерРФ у двох областях України спробує відгризти території для перемовин чи наступу - Ауслендер
19:10

Вождь РФ Путін вирішив налякати українцівПогляд

19:04

"НАТО знищить цілі РФ": експерт розкрив ядерні загрози Росії до України

19:01

Україну атакує потужний циклон: у які області прийдуть штормовий вітер, дощі та грози

18:57

Загроза серйозна: астролог розповів, що категорично не можна робити у червні 2024 року

Реклама
18:50

Польща може мобілізувати українців і підготувати до війни: у МЗС зробили неподівану заяву

17:54

Захід дозволяє Путіну вигравати у війні: експерт вказав на головну помилку союзниківВідео

17:48

Будуть грози, град і шквали до 20 м/с: українців попередили про негоду

17:46

"Справжня історія Криму" від Акіма Галімова: відбувся ексклюзивний передпоказ вражаючого документального фільму новости компании

17:40

Церковне свято 1 червня: що заборонено робити в перший день літа

17:34

США не бояться ескалації: Блінкен офіційно підтвердив дозвіл ЗСУ бити по РФ

17:22

Чи закінчиться війна в Україні протягом 9 місяців: відомий астролог зробив прогнозВідео

17:17

Загроза наступу РФ: на північному заході Харківщини в громаді оголосили евакуацію

17:06

Життя стане щасливішим: з ким потрібно провести час 1 червня - прикмети

16:54

Як правильно – "одИнадцять" чи "одинАдцять": яка помилка переслідує багатьохВідео

16:34

"Живе окремо": Тоня Матвієнко відверто розповіла про старшу доньку

Реклама
16:33

Україна контролює понад 70% Вовчанська: в ЗСУ розкрили нову татику РФ на Харківщині

16:26

Уряд різко підняв тариф на електроенергію для населення: скільки доведеться платити

16:15

Зеленський зробив першу заяву про дозвіл США бити по Росії

16:05

10-річна співачка Анастасія Димид зібрала для ЗСУ сотні тисяч гривень

16:03

Закатували майже до смерті: з полону повернулась молода слідча Мар'яна ЧечелюкФотоВідео

16:00

Чому небо синє: українці здивували відповіддю на шкільне питання - до слізВідео

16:00

Наташа Корольова зізналася у своїй нездатності мати дітейВідео

15:39

Мама 2 роки не бачила дитину: з’явилися зворушливі відео з поверненням полоненихФотоВідео

15:38

В Україні різко зростуть ціни на бензин та газ: у парламенті прийняли рішення

15:23

Секретна добавка гарантує врожай: коли і як пересаджувати полуницюВідео

15:14

Удари України зброєю Німеччини по Росії: на яку відстань можна буде бити

15:12

Колишній Анастасії Заворотнюк огидно вчинив, дізнавшись про смерть актриси

15:09

Не божевільний, а небезпечний: Зеленський розповів, чого слід чекати від Путіна

15:03

Відростив бороду і схуд: Альбіна Джанабаєва показала фото з Валерієм Меладзе

14:41

В ефірі побилися учасниці шоу "Супермама"Відео

14:37

Град, шквали, смерчі та +36 градусів: якою буде погода у червні 2024 року

14:34

"Підвищена небезпека для 1 міста України": що задумала влаштувати Росія - прогноз

14:33

Літаки-розвідники і не тільки: Зеленський підписав унікальну угоду зі Швецією

14:30

Треба знайти леопарда в джунглях за 8 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

14:19

Україна зможе винищувачами F-16 бити по Росії: союзник у ЄС дав зелене світло

Реклама
14:03

Як вибрати колір покрівлі: поради від експертів компанії Good Roof новости компании

13:50

Путініст Микита Джигурда воюватиме проти українців на Донбасі - ЗМІ

13:42

Отримаєте урожай ще до холодів: що посадити після часнику – головне правилоВідео

13:36

Україна повернула з російського полону 75 громадян - ЗеленськийФото

13:32

Бачила, як згасає Заворотнюк: російська співачка розповіла, як поводилася хвора актриса

13:28

Коли і як правильно прополювати картоплю: урожай просто завалить засікиВідео

13:17

Захід дозволив ЗСУ бити своєю зброєю по РФ: Медведєв вибухнув бурхливою істерикою

13:15

Російське ППО в Криму "осліпло": СБУ завдали удару дронами по унікальній РЛС

13:11

Життя в епоху змін із піднесеною вдачею: рецензія на фільм "Ти мене любиш?"

12:39

"Деякі країни не накладали обмежень": в НАТО зробили заяву щодо ударів по Росії

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти