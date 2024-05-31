Україну атакує потужний циклон: у які області прийдуть штормовий вітер, дощі та грози

Синоптики попереджають про те, що перший день літа буде спекотним, але дощовим та грозовим.

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Прогноз погоди в Україні на 1 червня / фото: pixabay

Погода в Україні 1 червня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день на території західних, Житомирської та Вінницької областей будуть грози. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що в Україні буде спекотна погода. Температура повітря підвищиться до 31 градуса тепла. На Центральну Європу налетить циклон Radha. Це спричинить сильні пориви вітру, дощі та грози.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 1 червня / фото: ventusky

Погода 1 червня

В Україні 1 червня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами на території західних областей та Київщині. У західних, Житомирській та Харківській областях буде туман. Вітер в цей день буде південний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, на сході та південному сході країни до 32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +29

За даними meteoprog, 1 червня в Україну буде тепло, але очікується дощ. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+22 градусів. Найнижча температура буде у Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+29 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 червня / фото: meteoprog

Погода 1 червня у Києві

У Києві 1 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасні дощі з грозами. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 1 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Також синоптик попередив українців про негоду. На вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

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