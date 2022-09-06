Вдарить сильний мороз: синоптики назвали дату холодриги в Україні

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні різко змінилася. У країну прийшло похолодання та нічні морози.

Як повідомляють синоптики, у середу, 7 вересня, на Сумщині та Чернігівщині вночі потеплішає і температура повітря "підстрибне" до +3...+5°. Вдень у Сумській та Чернігівській областях очікується +14...+16°.

Холодний фронт переміститься на південний схід і досягне Харківської та Донецької областей, включаючи Луганську.

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Вдень у цих регіонах очікується від +15 до +19, а вночі температура різко впаде до -1...-3.

Також похолодає вночі і на заході країни, до 4...6 градусів з позначкою "плюс". Вдень же температура досягне там +19...+23.

У центральних регіонах вдень очікується 16...19 градусів, вночі ж - від +3 до +6.

На півдні збережеться хмарна погода з температурою вдень +19...+ 23, вночі +8...+12. На решті території країни буде сонячно.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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