Вдарить сильний мороз: синоптики назвали дату холодриги в Україні

В Україні вночі слід очікувати дуже холодної та морозної погоди.
Погода в Україні різко змінилася. У країну прийшло похолодання та нічні морози.
Як повідомляють синоптики, у середу, 7 вересня, на Сумщині та Чернігівщині вночі потеплішає і температура повітря "підстрибне" до +3...+5°. Вдень у Сумській та Чернігівській областях очікується +14...+16°.
Холодний фронт переміститься на південний схід і досягне Харківської та Донецької областей, включаючи Луганську.
Вдень у цих регіонах очікується від +15 до +19, а вночі температура різко впаде до -1...-3.
Також похолодає вночі і на заході країни, до 4...6 градусів з позначкою "плюс". Вдень же температура досягне там +19...+23.
У центральних регіонах вдень очікується 16...19 градусів, вночі ж - від +3 до +6.
На півдні збережеться хмарна погода з температурою вдень +19...+ 23, вночі +8...+12. На решті території країни буде сонячно.
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Погода на осінь
Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.
У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.
Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.
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