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Синоптик розповів, коли в Україні вдарить найсильніший мороз і прийде зима

26 жовтня 2022, 03:10

Істотне похолодання слід очікувати в середині грудня, особливо відчутно це буде вночі, розповів синоптик.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні взимку буде дуже контрастною. Народний синоптик Володимир Деркач дав прогноз на найближчі три місяці.

На початку листопада температура повітря буде ще відносно комфортною - очікується навіть пару теплих днів. А ось в кінці осені відбудеться плавний перехід від "зрілої" осені до пізньої.

"Десь з середини цього періоду прийде похолодання, почнуться дощі, іноді з переходом в мокрий сніг, температура знизиться - особливо вночі. Вона продовжить знижуватися і на початку другої декади листопада. Погода ніби проведе репетицію холодів, попереджаючи, що зима не за горами", - зазначив синоптик, повідомляє КП в Україні.

За його словами, в кінці місяця ненадовго повернеться тепло, очікується суха погода з комфортною температурою, а останні десять днів осені знову варто очікувати похолодання.

"Спочатку ми відчуємо його вночі, а через день-два вже і вдень. На Волині можливі морози, в деяких регіонах вони будуть сильнішими, після чого опади посиляться. В основному слід очікувати сніг або мокрий сніг, це залежить від області. Так що листопад в перспективі можна назвати репетицією зими" , - підкреслив Деркач.

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Погода на зиму в Україні

Така ж погода збережеться і на початку грудня.

Мінусових температур вдень буде не так багато, а ночі очікуються досить прохолодними.

"Така погода протримається майже до кінця першої декади, а потім температура дещо підвищиться. Тоді можливі дощі", - каже народний синоптик.

Істотне похолодання слід очікувати в середині грудня, особливо відчутно це буде вночі. Однак менш ніж через тиждень настане відлига.

"До середини останньої декади значно потеплішає. Але все ж зима візьме гору в цьому протистоянні, піде сніг, знову похолодає, в кінці року настане період суцільного мінуса. Не дуже великого, але постійного", - резюмував Володимир Деркач.

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Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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