На українців чекає "тиждень нестерпної спеки": синоптик розповів, коли вріже пекло

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Високий теплий антициклон стане причиною того, що в умовах малохмарної погоди повітря над центральною Україною буде добре прогріватися, розповів синоптик Віталій Постригань.

Як написав він у Facebook, максимальна температура перевищуватиме +30°. Разом з тим значно тепліше стануть і ночі, які в найближчі три дні придбають "статус тропічних".

Синоптик прогнозує, що пік спеки припаде на День Конституції 28 червня, коли повітря прогріється аж до 33-35°.

Разом з тим він уточнив, що 30 червня, прогнозується ослаблення спеки. Атмосферні фронти із заходу проявлять себе короткочасними дощами. При цьому температура опуститься до +24-29°.

"Тиждень пекельної спеки", - додав Постригань.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні на початку літа варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її прогнозом в червні погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.

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