Вріжуть заморозки: українців попередили про аномалію з "потопом"

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В Україні найближчими днями прогнозується погіршення погодних умов, очікуються заморозки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні опубліковано в Facebook Укргідрометцентру.

"Вночі 24-25 вересня в західних, північних, центральних областях на поверхні грунту (на високогір'ї Карпат і повітрі) заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Синоптики додали, що встановлено I рівень небезпеки (жовтий).

Коли в Україні припиняться дощі

Як уточнила в коментарі AgroPortal керівник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко, в Україні спостерігаються надлишкові опади.

За її словами, надмірно зволоженими є райони Полтавської, Сумської, Черкаської, Хмельницької, Київської, Тернопільської та Івано-Франківської областей залежно від кількості опадів, що випали за останній тиждень.

За її прогнозом, після 25 вересня відбудеться вплив антициклону на погоду в Україні, після цього вже буде сонячно і сухо.

"Волога випаровується досить швидко, а ось поповнення її відбувається не завжди. Все швидко просихає, проте до 25 вересня ми ще очікуємо дощі, тобто волога буде додаватися. І тривалого періоду без опадів, наприклад, протягом 3-5 днів, не буде", - додала Адаменко.

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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