Україна "попливе": країну накриють сильні зливи - синоптики

У Києві буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Швидкість східного вітру - 7-12 м/с.

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Погода в Україні / УНІАН

Погода в Україні найближчими днями буде дощовою. Як прогнозують синоптики, місцями варто чекати грози.

В Укргідрометцентрі додають, що температура повітря буде по-весняному теплою.

У регіонах хмарно з проясненнями. Вночі на заході і на півдні синоптики прогнозують невеликі дощі, а в Карпатах — з мокрим снігом. Вдень в Україні крім північної частини місцями короткочасні дощі, а на півдні — з грозами.

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Вночі температура повітря на території України буде від +5 до +10. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 12-17 тепла. У Карпатах протягом доби синоптики обіцяють + 2-7.

У Києві буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Швидкість східного вітру - 7-12 м/с.

Вночі температура повітря буде 5-10 тепла, а вдень підніметься до +12-17.

Небезпечна погода 19 квітня

Синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпатської області. Помірна - на високогір'ї Прикарпаття, західної та центральної частини Закарпаття.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'ї", — йдеться в повідомленні.

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Погода на травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

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