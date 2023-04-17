Коли в Україну прилетить тепло: синоптики назвали дату

У Києві опадів не передбачається, при цьому повітря прогріється до +13 +14 градусів.

https://glavred.net/synoptic/kogda-v-ukrainu-priletit-teplo-sinoptiki-nazvali-datu-10464112.html Посилання скопійоване

Погода в Україні / УНІАН

Погода в Україні найближчими днями буде похмурою і з невеликими опадами. Як повідомляють синоптики, 18 квітня середня температура повітря становитиме близько 14 градусів, при цьому на заході країни можливі дощі.

Синоптик Наталія Діденко зазначає, що в більшості областей України температура повітря коливатиметься від +12 до +15 градусів. При цьому на заході буде дещо холодніше – близько +9 +12 градусів, а на півдні найтепліше – до +17 +20 градусів.

"Дощі більш вірогідні на заході і південному заході України, на решті території - сиро, хмарно, проте без істотних опадів", - підкреслила синоптик.

відео дня

У Києві опадів не передбачається, при цьому повітря прогріється до +13 +14 градусів.

За словами Діденко, в цілому протягом тижня в Україні буде досить прохолодно, вранці і вночі холодно, а вдень помірно тепло.

Синоптики відзначають, що значне потепління в Україні прийде до кінця місяця.

За даними ресурсу meteoprog, вже з 25 квітня можна очікувати від +19 +20 градусів тепла.

читайте такожНавіщо 18 квітня відкривали всі вікна в будинку: прикмети і що не можна робити

Карта погоди - коли потеплішає в Україні / meteoprog

Погода на травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

Читайте також: