Україна "попливе": синоптики попередили про потужні грози і зливи

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде дощовою і холодною.

Як повідомляють синоптики Українського гідрометцентру, країну атакують грози.

Так, 18 квітня дощі пройдуть по всій території країни. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 17 градусів тепла. Найтепліше буде на сході країни. Вночі в західній частині температура повітря опуститься до мінусових позначок - до -3 градусів. В інших областях в нічні години прогнозується 2-9 градусів тепла.

У вівторок, 19 квітня, дощі пройдуть по всій Україні, в північних і східних, а також Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях - з грозами. Вдень прогнозується + 5-19 градусів, вночі - від -2 до +9 градусів.

В середу, 20 квітня, дощова погода збережеться на більшій частині українських територій, але на частині країни буде сухо. Температура повітря почне підвищуватися - вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 16 градусів тепла, в нічні години прогнозується від 0 до +12 градусів.

У четвер, 21 квітня, на більшій частині України знову дощитиме, опадів не очікується тільки в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Вдень повітря в Україні прогріється від 9 до 15 градусів тепла, в нічні години прогнозується від 3 до 7 градусів з позначкою "плюс".

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