Дивовижне рідкісне явище: над Україною зійшов Блакитний Супермісяць

Таке ж явище можна буде побачити не раніше 2037 року.

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Над Україною зійшов Блакитний Супермісяць / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, скриншот из видео

Над Україною 19 серпня зійшов Блакитний Супермісяць. Його ще називають Осетровим Місяцем. Про це повідомляє NASA та Live Science.

Це явище об'єднує Супермісяць та Блакитний Місяць. У цей період Місяць найближчий до Землі. Осетровий Місяць відбувається 19 серпня перед днем осіннього рівнодення 22 вересня.

Слід зазначити, що Осетровий Місяць буде видно ще й 20 серпня. Нове поєднання Супермісяця та Блакитного Місяця відбудеться аж у січні та березні 2037 року.

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Цікаво те, що Блакитний Місяць називають Осетровим через американських індіанців. Саме вони вважали серпень найкращим часом для ловлі осетрів у Великих озерах та інших водоймах США.

Що означає Супермісяць? Супермі́сяць — це астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного місяця або молодика з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі, зазначає Вікіпедія. Це відбувається внаслідок еліптичної орбіти, по якій Місяць обертається навколо нашої планети. Завдяки цьому явищу із Землі можна бачити більший розмір місячного диска, ніж завжди. Подібні ефекти також можуть бути оптичними явищами.

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