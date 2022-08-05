Вдарить спека і налетить ураган: синоптики розповіли, коли повернеться пекло в Україну

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями очікується спекотною, але з грозами та дощами. Як повідомляють синоптики, в Україну повернеться +30.

У п'ятницю, 5 серпня, північні, східні, центральні та частково південні регіони охоплять зливи та грози, в той час як у західних областях буде досить спекотно.

Температура повітря на півночі, в центрі, на півдні і сході очікується в межах +15...+ 20 градусів вночі, + 25...+ 29 градусів вдень. У західних регіонах вночі буде + 14...+ 18, вдень +25...+29, у Львівській області та на Закарпатті +29...+32.

5-6 серпня в Одеській області, Криму, Вінницькій та більшості західних областей попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Погода на вихідні 6-7 серпня

У суботу, 6 серпня, всю територію країни охопить суха та спекотна погода.

Нічна температура повітря коливатиметься в межах +14...+18 градусів, на півдні +17 ... +21. Денна температура на півночі становитиме + 28...+ 30 градусів, на сході +29...+ 33, в центрі +29...+ 31, на заході +28...+31. На Закарпатті сягне +32...+34 градусів. На півдні очікується +27...+32.

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У суботу, 7 серпня, знову пройдуть дощі з грозами - на півночі та заході, на решті території - без опадів.

Температура повітря в північних та західних областях знизиться вночі до +14...+17 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть +26...+28 градусів на півночі, в той час як на заході стане досить прохолодно +21...+25. На Закарпатті буде + 26...+ 28 градусів.

На решті території температура повітря коливатиметься в межах + 16...+ 21 вночі. Вдень на сході буде + 29...+ 33, у центрі - +29...+31. У південних областях очікується + 31 ... + 34 градуси.

Погода в Україні

Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.

За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.

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