Україна попливе: синоптики попередили про потужну зливу та неймовірний шторм

В Україні до кінця тижня потеплішає та вдарить спека.
Погода в Україні різко змінилася 2 серпня. Як прогнозують синоптики, проливні дощі йтиму ще кілька днів, а потім вдарить спека.
Згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, дощі очікуються в більшості областей, іноді з грозами та поривчастим вітром.
У південних регіонах дощів буде менше - опади випадуть місцями. На півночі і в центральних областях можливі пориви вітру до 12-14 метрів в секунду.
У Західній Україні переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря протягом дня очікується +24 +29 градусів, на Закарпатті до +29 + 31 градуса.
У Києві 3 серпня буде тепло, температура складе близько +25 градусів. Місцями пройде дощ з поривчастим північним вітром.
Погода на 4 липня
У четвер, 4 липня, синоптик прогнозує підвищену вологість повітря. І вже в другій половині тижня повернеться спека.
Очікуються небезпечні погодні умови
Небезпечні погодні умови зберігатимуться у середу, 3 серпня та четвер, 4 серпня.
Це торкнеться:
- Вінницької,
- Дніпропетровської,
- Донецької,
- Запорізької,
- Кіровоградської,
- Луганської,
- Миколаївської,
- Одеської,
- Полтавської,
- Харківської,
- Херсонської,
- Черкаської областей.
3 серпня в лівобережній частині України будуть грози, вдень на сході в окремих районах країни будуть град і шквали 15-20 м/сек (I рівень небезпеки, жовтий).
Погода в Україні
Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.
За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.
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