Україна попливе: синоптики попередили про потужну зливу та неймовірний шторм

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні різко змінилася 2 серпня. Як прогнозують синоптики, проливні дощі йтиму ще кілька днів, а потім вдарить спека.

Згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, дощі очікуються в більшості областей, іноді з грозами та поривчастим вітром.

У південних регіонах дощів буде менше - опади випадуть місцями. На півночі і в центральних областях можливі пориви вітру до 12-14 метрів в секунду.

У Західній Україні переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря протягом дня очікується +24 +29 градусів, на Закарпатті до +29 + 31 градуса.

У Києві 3 серпня буде тепло, температура складе близько +25 градусів. Місцями пройде дощ з поривчастим північним вітром.

Погода на 4 липня

У четвер, 4 липня, синоптик прогнозує підвищену вологість повітря. І вже в другій половині тижня повернеться спека.

Очікуються небезпечні погодні умови

Небезпечні погодні умови зберігатимуться у середу, 3 серпня та четвер, 4 серпня.

Це торкнеться:

Вінницької,

Дніпропетровської,

Донецької,

Запорізької,

Кіровоградської,

Луганської,

Миколаївської,

Одеської,

Полтавської,

Харківської,

Херсонської,

Черкаської областей.

3 серпня в лівобережній частині України будуть грози, вдень на сході в окремих районах країни будуть град і шквали 15-20 м/сек (I рівень небезпеки, жовтий).

Погода в Україні

Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.

За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.

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