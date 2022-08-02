УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Україна попливе: синоптики попередили про потужну зливу та неймовірний шторм

2 серпня 2022, 21:22

В Україні до кінця тижня потеплішає та вдарить спека.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні різко змінилася 2 серпня. Як прогнозують синоптики, проливні дощі йтиму ще кілька днів, а потім вдарить спека.

Згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, дощі очікуються в більшості областей, іноді з грозами та поривчастим вітром.

У південних регіонах дощів буде менше - опади випадуть місцями. На півночі і в центральних областях можливі пориви вітру до 12-14 метрів в секунду.

У Західній Україні переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря протягом дня очікується +24 +29 градусів, на Закарпатті до +29 + 31 градуса.

У Києві 3 серпня буде тепло, температура складе близько +25 градусів. Місцями пройде дощ з поривчастим північним вітром.

Погода на 4 липня

У четвер, 4 липня, синоптик прогнозує підвищену вологість повітря. І вже в другій половині тижня повернеться спека.

Очікуються небезпечні погодні умови

Небезпечні погодні умови зберігатимуться у середу, 3 серпня та четвер, 4 серпня.

Це торкнеться:

  • Вінницької,
  • Дніпропетровської,
  • Донецької,
  • Запорізької,
  • Кіровоградської,
  • Луганської,
  • Миколаївської,
  • Одеської,
  • Полтавської,
  • Харківської,
  • Херсонської,
  • Черкаської областей.

3 серпня в лівобережній частині України будуть грози, вдень на сході в окремих районах країни будуть град і шквали 15-20 м/сек (I рівень небезпеки, жовтий).

Україна попливе: синоптики попередили про потужну зливу та неймовірний шторм

Погода в Україні

Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.

За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:56

Не залишиться ні сліду: 5 ефективних способів відіпрати застарілі жирні плями

21:39

Катерина Бужинська налякала фанатів хворобливою худорбою

21:22

Україна попливе: синоптики попередили про потужну зливу та неймовірний штормВідео

21:17

Потужна атака по Львівщині: два вибухи, ракети влучили по військовій частиніВідео

21:03

"На потреби, спричинені варварською війною РФ": Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро допомогиВідео

Реклама
20:59

"Це не повпливає на переговори": у Зеленського відреагували на визнання азовців "терористами" в РФВідео

20:51

Проблеми і неприємності на кожному кроці: 4 знаки зодіаку вступлять в смугу невдач на три місяціВідео

20:47

На першому місці коханка Путіна: США запровадили жорсткі санкції проти бізнесменів РФ

20:09

ЗСУ розгромили місце базування окупантів в аеропорту ЧорнобаївкиВідео

20:09

Чи легалізують одностатеві шлюби: Зеленський відповів на петицію

19:31

Дичина, яку написав МедведєвПогляд

19:30

"Такі недбалі зачіски, як в батька": Джонсон опублікував зворушливий знімок з дітьмиВідео

19:29

Гороскоп на осінь 2022: що допоможе залучити удачу кожному знакуВідео

19:19

В Україні різко "злетіли" ціни на популярний вид м'яса: в чому причина

19:12

Відпере навіть складні плями: як посилити дію дешевого прального порошку

19:08

"Легко критикувати": зірка Службового роману Немоляєва підколола Ахіджакову за антивоєнну позицію

19:03

Гороскоп на завтра, 3 серпня 2022: Ракам - недоброзичливці, Дівам -образа, Водоліям - здійснення мріїВідео

18:30

Візит Пелосі на Тайвань: за ким дзвонить дзвінПогляд

18:29

"Приліт" по Львівщині та збиття ракет над Вінницею: де ще було чутно потужні вибухиВідео

18:07

ЗСУ знищили понад 100 окупантів в командному пункті на Луганщині: в РФ брешуть про "відсутність втрат"Відео

Реклама
18:04

Пелосі прибула на Тайвань: у Китаї вже відреагувалиВідео

18:01

ЗСУ контрнаступають на Херсонщині: звільнили ще 7 населених пунктів - ОВАВідео

18:00

Повня в серпні 2022: що потрібно зробити, щоб уберегтися від бідВідео

17:56

Окупанти цинічно хочуть влаштувати рок-концерт на українській Азовсталі: "шабаш на крові і кістках"Відео

17:20

Шойгу відзвітував про "перемоги" РФ на Донбасі: окупантам вдалося захопити шість маленьких сілВідео

17:13

Експериментальне лікування не допомагає: росЗМІ знову "ховають" Анастасію Заворотнюк

17:06

"Можуть стратити": експерт розповів, що загрожує бійцям Азова після визнання їх "терористами" в РФВідео

17:00

Допомагають і без грошей: Кім розповів, як в Миколаєві йде проект "Здай колаборанта за 100 доларів"

16:37

Опіки і поранення виявилися занадто важкими: помер медик, поранений ракетою у ВінниціВідео

16:35

Бабкін розповів, чому не повертається з Німеччини в Україну

16:27

Іспанія відмовилась постачати Україні танки Leopard: їх назвали "небезпечними"Відео

16:26

Пігментні плями на шкірі: як з ними боротися і як прибрати в домашніх умовахВідео

16:19

Каменських у міні-шортах повторила гучний образ Зеленської

16:01

Росія не зможе окупувати весь Донбас до зими: експерти назвали причиниВідео

15:52

"Міс Україна Всесвіт" Неплях хвалиться багатотисячною колекцією брендових сумок

15:43

Винахідливі господині обертають тертку в целофан: у чому хитрість

15:22

Хотіли зробити димову завісу: росіяни випадково підірвали власний потяг на ХерсонщиніВідео

15:17

Захарова з піною біля рота пригрозила США відповіддю на визнання РФ державою-спонсором тероризмуВідео

15:13

"Потрібно бути мужиком, а не боягузом": 18-річного хлопця відмовилися пустити в укриття під час тривоги

15:09

Великий прибуток, збільшення доходу і грошова удача: 3 знаки зодіаку зможуть розбагатіти до кінця літаВідео

Реклама
15:02

Прощай, Заливако: після розриву з холостяком Анна Богдан розсекретила, з ким проводить відпустку

14:51

У РФ працює потужна агентура України: вони повідомили про переніс Путіним нападу на 24 лютого - ГУРВідео

14:33

Там шалені втрати: у Бурятії розформували "елітну" бригаду десантниківВідео

14:32

В РФ визнали полк "Азов" терористичною організацієюВідео

14:18

"Ми живемо по сусідству з найбільшим у світі концтабором": Комаровський обрушився на РФВідео

14:06

Гороскоп на серпень 2022 для Водоліїв: криза, армія та небезпека

13:59

Російська актриса закликала писати доноси на тих, хто слухає заборонену українську музику в Росії

13:52

Битва за Донбас добігає кінця, Херсон звільнимо найближчими тижнями - СенцовВідео

13:43

"Наступні місяці будуть вирішальними": Україна не буде йти на поступки Путіну - ЄрмакВідео

13:39

Окупанти кидали 10 гранат, але українець вижив: неймовірна історія бою воїна Нацгвардії з росіянами

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти