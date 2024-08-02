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Налетять град і дощі з грозами: які області України накриють сильні опади

Альона Вороніна
2 серпня 2024, 12:44
392
Температура повітря у вихідні сильно відрізнятиметься у різних областях. У деяких регіонах очікуються шквали до 15-20 м/с.

Погода, дождь, гроза
Погода в Україні - налетять град і дощі з грозами/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 3 і 4 серпня, буде нестійкою, температура повітря у різних областях може сильно відрізнятися.

При цьому в багатьох регіонах очікуються сильні опади – будуть дощі з грозами і навіть град та шквали. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Він зазначив, що в Україні зміняться погодні умови через активізацію циклонічної діяльності над Балканами і півднем Європи. Атмосферні фронти із південного заходу принесуть опади у більшість областей нашої держави. У деяких регіонах такі опади будуть дуже сильними, можливі навіть дощі з грозами і град.

"Оскільки хмарності також значно побільшає, то температурний фон коливатиметься в межах норми і лише в південно-східній частині збережеться спекотна погода", – зазначив метеоролог.

Погода в Україні 3 серпня

У західних областях

У західних областях очікується нестійкий погодний характер. Протягом доби пройдуть дощі, подекуди сильні. Можливі грози, вдень в окремих пунктах град і шквали, 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 градусів, вдень +18…+23, на Прикарпатті та на Вінниччині +23…+28 градусів.

У північних областях

У північних областях вночі без опадів, вдень очікуються дощі з грозами, місцями значні опади (крім Сумської області). Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29.

У центральних областях

У центральних регіонах України вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +28...+33 градусів.

На півдні України

У південній частині та у Криму мінлива хмарність, без істотних опадів. Лише на Одещині вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 градусів, вдень +29…+34 градусів.

У східних областях

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33.

Погода в Украине 3 августа
Погода в Україні 3 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 серпня

У західних областях

У західних регіонах вночі та вранці місцями пройде короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+25. У Карпатах вночі +7...+12 градусів, вдень +14...+19.

У північних областях

У північних областях вночі очікуються сильні дощі, місцями грози. Вдень без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +20...+25.

У центральних областях

У центральних областях вночі очікується невеликий дощ, вдень помірні, подекуди значні дощі, можливі грози. Вітер вночі південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +24...+29.

На півдні України

У південних областях та у Криму протягом доби пройдуть дощі, місцями з грозами. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33.

У східних областях

У східних областях місцями невеликий дощ, на Харківщині вдень помірні дощі з грозами. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +28...+33, у Харківській області +23...+28 градусів.

Погода в Украине 4 августа
Погода в Україні 4 серпня/ Укргідрометцентр

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриває небезпечна погода – похолодає і будуть грозові дощі. Температура повітря по всій державі суттєво знизиться, також багато областей можуть накрити дощі з грозами, зазначила синоптик Наталія Діденко.

Також раніше повідомлялося, що дуже сильна магнітна буря атакувала країну – стало відомо, коли закінчиться цей шторм. Магнітна буря вже досягла своєї пікової потужності – майже 8 балів.

Нагадаємо, Землю накрили потужні сонячні бурі, будуть збої зі зв'язком – названо терміни. 15 спалахів сталися разом із виверженнями плазми або корональними викидами маси. Скоро потоки плазми можуть досягти Землі.

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