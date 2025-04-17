Спекотна погода місцями перетвориться на дощову: у яких областях будуть опади

Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться до +18 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 18 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 18 квітня

Де температура повітря підвищиться до +24 градус

Де синоптики прогнозують дощі та сильний вітер

Погода в Україні 18 квітня буде теплою, місцями буде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 18 квітня температура повітря підвищиться до +23 градусів. У цей день опадів майже не буде. Водночас у східних областях буде рвучкий вітер.

відео дня

У суботу температура повітря у західних областях буде нижчою - 19 градусів тепла. Загалом в Україні потеплішає до +24 градусів. На Великдень буде тепло. Лише на території західних областей очікується невеликий дощ.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 18 квітня / фото: ventusky

Погода 18 квітня

В Україні 18 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 7–12° тепла, вдень 19–24°, на узбережжі морів 15–20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +23

За даними meteoprog, 18 квітня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+24 градусів. Найнижча температура буде в Одеській області. Там температура повітря опуститься до +9...+18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 18 квітня / фото: meteoprog

Погода 18 квітня у Києві

У Києві 18 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 7-12°; вдень 19-24°; у Києві вночі 10-12°; вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 18 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дощі і грози накриють кілька областей на Великдень – стало відомо, де буде сильна негода. Погода в Україні у тиждень перед Великоднем ставатиме все теплішою. Проте на саме свято Воскресіння Хрестового у кількох областях буде сильна негода.

Також раніше повідомлялося, що синоптик уточнила прогноз погоди на Великдень в Україні. Поле високого атмосферного тиску забезпечить в Україні суху погоду без опадів.

Нагадаємо, Землю накриває магнітна буря: з'явився прогноз максимальної "атаки". Фіксується ймовірність формування магнітних бур у майбутню середу, прогноз становить 70%.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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