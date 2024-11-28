Потеплішає до +11: синоптик сказала, коли в Україну повернуться "плюси"

Прогноз погоди на найближчі дні зовсім не схожий на зимовий.

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Якою буде погода в Україні в останні дні листопада - прогноз / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Чого чекати від погоди найближчими днями

Чи можна буде грати в сніжки в перший день зими

Погода в Україні найближчими днями зміниться - після морозів повернуться "плюси". Прогноз погоди озвучила синоптик Укргідрометцентру Олена Палагнюк.

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За її словами, 29 листопада вдень у західних регіонах країни, а 30 листопада в усій Україні, крім півдня і сходу, очікується невеликий мокрий сніг, передає ТСН.

Погода на сьогодні

У четвер, 28 листопада, у північних областях уночі пройде невеликий мокрий сніг. Вдень у західній частині очікуються опади у вигляді туманів, дощу та мокрого снігу.

Подекуди в Україні можливий туман.

Температура повітря вдень буде плюсовою. Стовпчики термометрів покажуть від +1 до +6°С, у Криму буде ще тепліше - до +8°С.

Погода на завтра 29 листопада

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує теплу погоду на Півдні. Там стовпчики термометрів покажуть +6...+11 градусів.

Також тепло буде в західних областях - від +4 до +7 градусів.

На решті території України очікується від +1 до +5 градусів.

У нічні години невеликі "мінуси" можливі.

Погода в Україні 29 листопада / meteo.gov.ua

Погода в Україні 30 листопада

У суботу в центральних, південних і західних областях можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. У решті регіонів переважно без опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Температура повітря вночі -1...+4°С, удень 0...+5°С, у центральних і південних областях +6...+11°С.

Погода в Україні 30 листопада / meteo.gov.ua

Погода в Україні 1 грудня

У перший день зими у східних областях та південній частині України прогнозуються невеликі опади. На решті територій - без опадів.

Зокрема, 1 грудня, у південно-західній частині країни пройде дощ і мокрий сніг.

Температура повітря вночі -1...+4°С, удень +1...+6°С, у південних областях і в Криму +4...+9°С.

Погода в Україні 1 грудня / meteo.gov.ua

Погода в Україні в грудні 2024 року - прогнози

Погода в Україні в грудні 2024 року буде аномально теплою навіть порівняно з минулою зимою, коли більшу частину часу відзначали високі температури. Детальний прогноз погоди озвучила синоптик Віра Балабух.

Раніше Главред писав, який місяць зими буде найхолоднішим. Загалом, середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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