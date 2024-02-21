Вдарив майже 6-бальний шторм: в Україні дуже затягнулася магнітна буря

Дуже сильна і затяжна магнітна буря триватиме мінімум 5 днів.

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Україну накрила дуже сильна і затяжна магнітна буря / фото: pixabay

В Україну увірвалася дуже сильна магнітна буря і вона затягується. Про це повідомляє meteoagent.

Попередній геомагнітний шторм закінчився 15 лютого, а на наступний день його потужність різко знизилася майже до мінімуму. Проте вже 17 лютого магнітна буря посилилася до майже п'яти балів. На такому рівні вона протрималася до 19 лютого включно.

20 лютого геомагнітний шторм став ще сильнішим - майже 6 балів. 21 лютого сила бурі зменшилася до майже п'яти балів. Очікується, що після цього вона зменшиться до мінімуму.

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Україну накрила дуже сильна і затяжна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 4 спалахи класу С. Фахівці вважають, що 22 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 16 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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