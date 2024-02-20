Налетить дощ і мокрий сніг: в Україні вривається серйозна негода

Погода в Україні 21 лютого буде дощовою, а місцями навіть сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 21 лютого
В Україні 21 лютого буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер в цей день буде південний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 10° тепла; у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +8
За даними meteoprog, 21 лютого буде місцями мокрий сніг та дощ. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -4...+2 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+8 градусів.
Погода 21 лютого у Києві
У Києві 21 лютого буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.
Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.
Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.
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