Налетить дощ і мокрий сніг: в Україні вривається серйозна негода

Синоптики попереджають, що опади будуть у деяких північних, центральних та західних областях.

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Прогноз погоди в Україні на 21 лютого / фото: pixabay

Погода в Україні 21 лютого буде дощовою, а місцями навіть сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 21 лютого / фото: ventusky

Погода 21 лютого

В Україні 21 лютого буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер в цей день буде південний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 10° тепла; у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

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В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 21 лютого буде місцями мокрий сніг та дощ. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -4...+2 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+8 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 21 лютого / фото: meteoprog

Погода 21 лютого у Києві

У Києві 21 лютого буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 21 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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