Досягла екстремального рівня: Україну накрила 8-бальна магнітна буря

Це - червоний рівень, що здатен впливати на самопочуття людей.

Землю накрила буря "червоного рівня" / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, фото, згенероване ШІ

Ключове:

12 листопада очікується магнітна буря червоного рівня (К-індекс 8)

У зоні ризику - метеозалежні, вагітні, літні люди та ті, хто має хронічні захворювання

Медики радять уникати стресів, пити більше води, відпочивати

У середу, 12 листопада, очікується одна з найсильніших магнітних бур останніх місяців - її інтенсивність може сягнути К-індексу 8, що відповідає червоному рівню небезпеки.

Про це повідомили Meteoagent та Британська геологічна служба. Причиною бурі стали кілька потужних сонячних спалахів, які спричинили асиметричне гало-коронне масове випромінювання, спрямоване прямо на Землю.

За прогнозами, геомагнітна активність може стартувати з рівня G1 і досягти G3, а в разі злиття корональних викидів - навіть G4.

Магнітна буря 12 листопада / Фото: Мeteoagent

Полярне сяйво - наслідки магнітної бурі

Після потужної геомагнітної активності в небі над багатьма країнами з’явилося яскраве полярне сяйво. Завдяки впливу магнітної бурі воно стало більш насиченим і помітним навіть у регіонах, де зазвичай не спостерігається.

Хто у зоні ризику:

Люди з хронічними захворюваннями

Вагітні жінки

Особи похилого віку

Метеозалежні

Як покращити самопочуття під час магнітної бурі

Геомагнітні коливання можуть негативно впливати на здоров’я, особливо у людей, чутливих до змін погоди. Найпоширеніші реакції організму - головний біль, втома, порушення сну, дратівливість, скачки тиску та загострення хронічних недуг.

Щоб мінімізувати дискомфорт, варто дотримуватися простих порад:

Спіть не менше 7–8 годин, бажано в стабільному режимі

Займайтеся йогою, медитацією або дихальними вправами

Уникайте стресів і надмірних фізичних навантажень

Пийте достатньо води - до 2 літрів на день

Вживайте продукти, багаті на магній і калій: банани, горіхи, зелень, вівсянку

Обмежте каву, алкоголь, жирну та солону їжу

Магнітна буря може також вплинути на роботу зв’язку, навігаційних систем і електроніки.

Як поліпшити самопочуття під час магнітної бурі / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

