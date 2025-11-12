Досягла екстремального рівня: Україну накрила 8-бальна магнітна буря

Ключове:
- 12 листопада очікується магнітна буря червоного рівня (К-індекс 8)
- У зоні ризику - метеозалежні, вагітні, літні люди та ті, хто має хронічні захворювання
- Медики радять уникати стресів, пити більше води, відпочивати
У середу, 12 листопада, очікується одна з найсильніших магнітних бур останніх місяців - її інтенсивність може сягнути К-індексу 8, що відповідає червоному рівню небезпеки.
Про це повідомили Meteoagent та Британська геологічна служба. Причиною бурі стали кілька потужних сонячних спалахів, які спричинили асиметричне гало-коронне масове випромінювання, спрямоване прямо на Землю.
За прогнозами, геомагнітна активність може стартувати з рівня G1 і досягти G3, а в разі злиття корональних викидів - навіть G4.
Полярне сяйво - наслідки магнітної бурі
Після потужної геомагнітної активності в небі над багатьма країнами з’явилося яскраве полярне сяйво. Завдяки впливу магнітної бурі воно стало більш насиченим і помітним навіть у регіонах, де зазвичай не спостерігається.
Хто у зоні ризику:
- Люди з хронічними захворюваннями
- Вагітні жінки
- Особи похилого віку
- Метеозалежні
Як покращити самопочуття під час магнітної бурі
Геомагнітні коливання можуть негативно впливати на здоров’я, особливо у людей, чутливих до змін погоди. Найпоширеніші реакції організму - головний біль, втома, порушення сну, дратівливість, скачки тиску та загострення хронічних недуг.
Щоб мінімізувати дискомфорт, варто дотримуватися простих порад:
- Спіть не менше 7–8 годин, бажано в стабільному режимі
- Займайтеся йогою, медитацією або дихальними вправами
- Уникайте стресів і надмірних фізичних навантажень
- Пийте достатньо води - до 2 літрів на день
- Вживайте продукти, багаті на магній і калій: банани, горіхи, зелень, вівсянку
- Обмежте каву, алкоголь, жирну та солону їжу
Магнітна буря може також вплинути на роботу зв’язку, навігаційних систем і електроніки.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
