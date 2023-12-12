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Синоптики оголосили штормове попередження: Україну засипатиме снігом

Ангеліна Підвисоцька
12 грудня 2023, 19:23
Синоптики оголосили третій рівень небезпечності в Карпатах та на Прикарпатті.
погода
Прогноз погоди в Україні 13 грудня / фото: pexels

Погода в Україні 13 грудня буде сніжною. У багатьох областях через ожеледицю може погіршитись рух транспорту. Синоптики оголосили І рівень небезпечності. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день в Івано-Франківській області та на Закарпатті буде висока сніголавинна небезпека. Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності.

погода 13 декабря
Прогноз погоди в Україні 13 грудня / фото: ventusky

Погода 13 грудня

В Україні 13 грудня буде хмарно. Синоптики прогнозують сніг у східних, південних та західних областях. Очікується також налипання мокрого снігу, туман, ожеледь та ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, у східних областях вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті та півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.

Погода 13 грудня у Києві

У Києві 13 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день не прогнозують істотних опадів. Також прогнозують ожеледицю та туман з видимістю 200-500 м. Синоптики оголосили І рівень небезпечності. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 13 декабря
Прогноз погоди в Україні 13 грудня / фото: meteoprog

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 13 грудня в Україні буде сніжно та тепло. Найнижча температура повітря буде на території Львівської області. Там температура повітря опуститься до -2...+2 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+9 градусів.

погода 13 декабря
Прогноз погоди в Україні 13 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

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