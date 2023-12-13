Україну накриває потужний циклон: які регіони засипатиме снігом

Погода в Україні 14 грудня буде сніжною, вітряною та слизькою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру будуть 15-20 м/с.
За даними Наталки Діденко, Україну накриє потужний циклон. Через нього в областях будуть дуже сильні опади.
Погода 14 грудня
В Україні 14 грудня буде хмарно. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу у південній частині країни. В Карпатах та на Закарпатті буде дощ, а у північно-східних областях - значні опади. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути пориви вітру.
"Температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла (вночі на сході та північному сході 1-6° морозу), вдень на Закарпатті та у центральних областях 3-8° тепла, у південній частині 8-13° тепла", - йдеться у повідомленні.
Погода 14 грудня у Києві
У Києві 14 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг та дощ. Також прогнозують ожеледь та ожеледицю. У цей день вітер буде південно-східний, з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі та вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні вдарить +9
За даними meteoprog, 14 грудня в Україні буде сніжно і тепло. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -4...+1 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+12 градусів.
Погода в Україні в грудні
В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.
Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".
Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.
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