Україну накриває потужний циклон: які регіони засипатиме снігом

Синоптики попереджають про те, що в багатьох областях України будуть сильні пориви вітру.

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Прогноз погоди в Україні 14 грудня / фото: pixabay

Погода в Україні 14 грудня буде сніжною, вітряною та слизькою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру будуть 15-20 м/с.

За даними Наталки Діденко, Україну накриє потужний циклон. Через нього в областях будуть дуже сильні опади.

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Прогноз погоди в Україні 14 грудня / фото: ventusky

Погода 14 грудня

В Україні 14 грудня буде хмарно. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу у південній частині країни. В Карпатах та на Закарпатті буде дощ, а у північно-східних областях - значні опади. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути пориви вітру.

"Температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла (вночі на сході та північному сході 1-6° морозу), вдень на Закарпатті та у центральних областях 3-8° тепла, у південній частині 8-13° тепла", - йдеться у повідомленні.

Погода 14 грудня у Києві

У Києві 14 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг та дощ. Також прогнозують ожеледь та ожеледицю. У цей день вітер буде південно-східний, з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі та вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 14 грудня / фото: meteoprog

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 14 грудня в Україні буде сніжно і тепло. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -4...+1 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні 14 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

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