Увірветься 10-градусне тепло: синоптики попереджають про небезпеку у деяких регіонах

12 грудня в Україні буде туман, ожеледиця. Синоптики попереджають про сніг та дощ.

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Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / фото: pexels

Погода в Україні 12 грудня буде сніжною. У багатьох областях на дорогах в цей день буде слизько. Синоптики оголосили І рівень небезпечності. Це може призвести до порушення руху транспорту. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день в Івано-Франківській області буде висока сніголавинна небезпека через хуртовини та снігопади. Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / фото: ventusky

Погода 12 грудня

В Україні 12 грудня буде хмарно. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у східних, північних та центральних областях. У південних областях буде туман. Також синоптики попереджають про ожеледицю в багатьох областях України. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень у західних та центральних областях до 4° тепла, у південній частині 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

Погода 12 грудня у Києві

У Києві 12 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Також прогнозують ожеледь та ожеледицю. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / фото: meteoprog

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 12 грудня в Україні буде сніжно та тепло. Найнижча температура повітря буде на території Сумської та Харківської областей. Там температура повітря опуститься до -1...+1 градуса. Найтепліше буде в окупованому Криму. Там температура повітря підвищиться до +5...+10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

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