Трусити буде ще 4 дні: майже 6-бальна магнітна буря не відступає

Магнітна буря в Україні затягується, а її потужність не стає слабшою.

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Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: pixabay

Магнітна буря в Україні затягується ще сильніше і стає більш потужною. Ще мінімум 4 дні вируватиме майже 6-бпльний шторм. Про це повідомляє meteoagent.

Буря накрила країну ще 23 липня, а її потужність сягала майже 5 балів. Проте вже 24 липня сила магнітної бурі збільшилася на 2 одиниці - до майже 7-ми балів, що зробило її небезпечною для здоров'я.

Починаючи з 25 липня магнітна буря стала слабшою на одну одиницю і досягала майже 6-бальної потужності. Сьогодні, 26 липня, її сила не ослабла. Магнітна буря поки не припиняється.

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Штормитиме мінімум до 29 липня включно. Потужність магнітної бурі сягатиме майже шести балів. Лише 30 липня вона опуститься до майже 4-х балів і почне вщухати.

Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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