Україну огорне найсильніша спека: які три регіони будуть "задихатися"

Погода в Україні найближчими днями буде дуже спекотною. Як повідомляють синоптики, в північних областях будуть дощі, на заході країни грози.
На півдні, сході і в центрі буде без опадів і сильна спека.
Температура вночі в Україні буде 16-21, вдень 27-32, на півдні до 35, на крайньому заході країни 24-29; в Карпатах вночі 12-17, вдень 20-25.
У західних, вдень і північних, більшості центральних та Одеській областях короткочасні дощі, грози, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі; на решті території без опадів.
Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/сек, вдень у західних, місцями у північних, центральних та південних областях пориви 15-20 м/сек.
Погода в Києві буде похмурою, але хмари будуть займати своє місце під сонцем до самого вечора.
Погода на серпень в Україні
Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.
За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.
Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. Весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.
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