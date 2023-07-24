Україну огорне найсильніша спека: які три регіони будуть "задихатися"

Погода в Києві буде похмурою, але хмари будуть займати своє місце під сонцем до самого вечора.

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Погода в Україні / goodfon.com

Погода в Україні найближчими днями буде дуже спекотною. Як повідомляють синоптики, в північних областях будуть дощі, на заході країни грози.

На півдні, сході і в центрі буде без опадів і сильна спека.

Температура вночі в Україні буде 16-21, вдень 27-32, на півдні до 35, на крайньому заході країни 24-29; в Карпатах вночі 12-17, вдень 20-25.

відео дня

У західних, вдень і північних, більшості центральних та Одеській областях короткочасні дощі, грози, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі; на решті території без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/сек, вдень у західних, місцями у північних, центральних та південних областях пориви 15-20 м/сек.

Погода в Києві буде похмурою, але хмари будуть займати своє місце під сонцем до самого вечора.

Карта погоди / meteoprog

Погода на серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. Весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

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