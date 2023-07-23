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Грози, град і шквали: Україну атакують сильні зливи

Марія Тупік
23 липня 2023, 22:07 оновлено 23 липня, 22:20
2013
На Півдні, сході та в центрі України суттєво підвищиться температура.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.com

Погода в Україні починаючи з вівторка буде нестійка. Хоч і спекотна повітряна маса балканського походження увірветься в країну.

Як повідомляє синоптик Ігор Кибальчич, значний вміст вологи і високі температури стануть причиною періодичного випадання опадів у супроводі гроз, місцями граду і сильних шквалів.

На півдні, сході та в центрі України суттєво підвищиться температура.

відео дня

Погода на тиждень

У понеділок, 24 липня, на території більшості областей переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вітер очікується західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час складе +12...+17, вдень +22...+27, в південних і південно-західних областях +28...+32 °С.

У вівторок, 25 липня, у західних областях очікується нестійка погода: пройдуть грозові дощі, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с. на решті території країни без істотних опадів. Вітер південно – західний, 7-12 м/сек, вдень у центральних та південних областях місцями пориви, 15-20 м/сек. Температура повітря вночі опиниться в межах +16...+21 °C, вдень +28...+33 °C, у південній частині місцями +34...+36 °C.

Хто такий Ігор Кибальчич

Ігор Кибальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кибальчич є кандидатом географічних наук.

У середу, 26 липня, грозові дощі збережуться в західних областях, вдень також нестійка погода накриє північні та центральні регіони України. Місцями на Правобережжі спостерігатимуться шквали, сильні зливи та град. У східних і південних областях сухо і жарко. Вітер південно – західний, 7 – 12 м/сек, у центральних та південних областях вдень окремі пориви, 15 – 20 м/сек. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +17...+22 °C, вдень +30...+35 °C, у центральних та південних областях місцями +36...+38 °C. У західній частині помітно прохолодніше - вдень +18...+23 °C.

У четвер, 27 липня, вночі в центральних, північних і західних областях пройдуть грозові дощі, місцями сильні опади. Вдень по всій території країни, крім східних областей і Криму очікуються проливні дощі, грози, град і шквали, 18 – 23 м/с. Вітер південний з переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі очікується +12...+17 °з, вдень +18...+23 °С. у центральних, південних і східних областях вночі +19...+24, вдень +31...+36 °С.

У п'ятницю, 28 липня, суха і малохмарна погода очікується в західних областях; на решті території країни пройдуть дощі з грозами. Місцями опади будуть сильними. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+17, вдень +21...+26 °С.

Погода на вихідні 29-30 липня

У суботу, 29 липня, під впливом поля підвищеного тиску, у більшості областей України опадів не передбачається. Вітер переважатиме північно – західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час опиниться в межах +12...+17 °C, вдень +23...+28 °C, на півдні до +32 °C.

У неділю, 30 липня, збережеться погода без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 °C, вдень +26...+31 °C, у південних областях до +33 °C.

Погода на серпень в Україні

Раніше синоптики повідомляли, що серпень у столиці України буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. З 1 по 10 серпня 2023 року температура повітря в середньому прогріється до 20°C.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. Весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

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