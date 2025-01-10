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Такого затяжного шторму вже давно не було: країна під атакою потужної магнітної бурі

Ангеліна Підвисоцька
10 січня 2025, 22:26
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Магнітна буря злегка ослабне, після чого знову посилиться майже до 5-ти балів.
магнітна буря
Україна під атакою затяжної магнітної бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну "трусить" неймовірно сильна і затяжна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря накрила країну ще 31 грудня відразу з 5-бальною потужністю. Уже наступного дня її потужність раптово посилилася майже до 8-ми балів. 2-3 січня буря стала трохи слабшою і зупинилася на позначці 5 балів. Однак наступного дня вона знову посилилася. 4 січня магнітна буря стала 6-бальною, а 5 січня - 7-бальною.

відео дня

6-8 січня буря стала 5-бальною. Після цього два дні вона протрималася на рівні 4-х балів. Очікується, що 3 січня буря опуститься до трьох балів. Однак розслаблятися ще рано, адже наступного дня вона знову посилиться до 4-х балів.

магнітна буря
Україна під атакою затяжної магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу С. Повідомляється, що 11 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 44 сонячні плями.

Такого затяжного шторму вже давно не було: країна під атакою потужної магнітної бурі
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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