Весна буде теплою і ранньою: стало відомо, коли увірветься сильне потепління

Прогноз про те, якою буде погода навесні 2024 року, зробив харківський бабак Тимко ІІІ.

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Прогноз погоди в Україні на весну / фото: pixabay

Погода в Україні навесні буде теплою, а довгоочікуване потепління прийде рано. Такий прогноз зробив харківський бабак-віщун Тимко ІІІ, повідомляє Думка.

Саме цього дня, 2 лютого, відзначається День бабака. Цього дня в Харківській області розбудили степового бабака. Вважається, що якщо він не побачив своєї тіні, то весна буде ранньою.

"Тимко каже, що досить нам уже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською. Тож чекаємо через 6 тижнів на нашу українську теплу весну", - сказала доглядачка бабака.

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Також Тимко передбачив, як розвиватимуться ситуації на фронті. Перед ним поклали військову каску, фігурку ждуна і карту України. Він обрав ждуна і карту України. Доглядачі пояснили, що Україні допоможуть перемогти у війні проти РФ.

Бабак Тимко ІІІ передбачив, якою буде весна / фото: Думка

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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