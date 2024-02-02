Шалений сніг і температура до +11: синоптик попередив про погодні "сюрпризи" на вихідні

У найближчі 2 дні погода здивує сильними опадами у вигляді снігу і дощу та значним підвищенням температури повітря з відхиленнями від норми на 5-10 градусів.

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У вихідні буде буде шалений сніг і температура до +11/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 3 і 4 лютого, буде нестійкою. Очікуються сніг, дощ, поривчастий вітер і водночас різке підвищення температури повітря.

Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначає, у найближчі дві доби погодні умови в нашій державі визначатимуться впливом потужного атлантичного циклону "Nadine".

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У суботу на неділю будуть опади у вигляді мокрого снігу з переходом у дощ. А через надходження вологої атлантичної повітряної маси на тлі західних вітрів значно підвищиться температура повітря по всій державі з відхиленнями від норми на 5-10 градусів Цельсію.

Погода в Україні 3 лютого

У західних областях

У західних областях вночі очікується сніг, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. Вдень опади випадатимуть переважно у вигляді дощу. У Карпатах протягом доби сніг, подекуди значний. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с (за винятком Закарпаття). Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень +3...+8; У Карпатах вночі -4...-9 градусів, вдень 0...-5.

У північних областях

У північних областях вночі пройде невеликий сніг, вранці та вдень помірні опади у вигляді мокрого снігу з переходом у дощ. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі -4…+1 градус, вдень +1…+6.

У центральних областях

У центральних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень сніг, мокрий сніг, з переходом у другій половині дня в дощ, та мряка. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі -4…+1 градус, вдень +1…+6.

На півдні України

У південних областях вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг із дощем. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 градус, вдень +3...+8.

У східних областях

У східній частині вночі без істотних опадів, вдень сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень -1...+4.

Погода в Україні 3 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 лютого

У західних областях

У західних областях протягом доби очікуються короткочасні дощі, подекуди з льодяною крупою. У Карпатах сніг, мокрий сніг, хуртовина. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями посилення до 15-17 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +5...+10. У Карпатах вночі -1...-6 градусів, вдень -4...+1.

У північних областях

У північних областях очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +2...+7.

У центральних областях

У центральних областях часом очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +3...+8.

На півдні України

У південних областях та у Криму вночі пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 градусів, вдень +6…+11.

У східних областях

У східних областях вночі очікується помірний дощ із мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +2...+7.

Погода в Україні 4 лютого/ Укргідрометцентр

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталія Діденко попередила про погіршення погоди. Після невеликого потепління та малої кількості опадів в Україну прийдуть дощі зі снігом. Разом з опадами також налетить сильний вітер.

Також раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він зазначив, що може прийти "спека" у +20 градусів. Місяць буде нестійким, із примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин, попередив синоптик.

Нагадаємо, також раніше стало відомо, коли увірветься сильне потепління. Погода в Україні навесні буде теплою, а довгоочікуване потепління прийде рано. Такий прогноз зробив харківський бабак-віщун Тимко ІІІ.

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