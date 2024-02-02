Дощ, сніг та дуже сильний вітер: на Україну налітає потужний шторм

Погода в Україні 3 лютого буде місцями сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають про те, що в Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти снігові лавини. Там оголосили 2 рівень небезпечності.
Синоптики попереджають про те, що на території західних областей будуть сильні пориви вітру - 15-120 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.
Погода 3 лютого
В Україні 3 лютого буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру.
"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на Лівобережжі 0-5° тепла. В Карпатах сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +7
За даними meteoprog, 3 лютого буде потепління. Найнижча температура повітря буде на території Сумській області. Там температура повітря опуститься до -3...+1 градуса. Найтепліше буде у Львівській та Волинській областях. Там температура повітря підвищиться до 0...+7 градусів.
Погода 3 лютого у Києві
У Києві 3 лютого буде хмарно. Синоптики прогнозують мокрий сніг з переходом у дощ. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с, будуть сильні пориви вітру. Негода може призвести до порушення руху транспорту. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.
"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.
Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.
Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.
Вас також зацікавить:
- Вітер зі швидкістю 30 м/с: Україну накриває негода після раптового потепління
- Весна буде теплою і ранньою: стало відомо, коли увірветься сильне потепління
- Шалений сніг і температура до +11: синоптик попередив про погодні "сюрпризи" на вихідні