Зима увірветься несподівано: синоптик розповів, коли Україну завалить снігом

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні в останній місяць осені покаже зиму. Як повідомляють синоптики, істотного потепління вже чекати не варто в листопаді.

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, що погода трохи покращиться в жовтні, а вже в листопаді очікуються дощі, заморозки та мокрий сніг.

Погода на листопад

У перші десять днів листопада буде всього пару теплих днів, а потім осінь буде плавно переходити від зрілої в пізню.

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"Це буде супроводжуватися зниженням температури, дощами, які будуть переходити в мокрий сніг", - повідомив синоптик, передає Телеграф.

У середині листопада варто очікувати істотне похолодання вночі, проте вдень опадів буде менше.

Погода на найближчий місяць / pogoda33.ua

А ось в третій декаді останнього осіннього місяця вже буде холодно - в деяких регіонах будуть незначні морози, а в інших сильніше.

Також, досить частим явищем буде сніг або мокрий сніг, в залежності від області. За словами синоптика, закінчення осені буде досить зимовим.

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Погода на жовтень 2022 / pogoda33.ua

Якою буде зима в Україні

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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