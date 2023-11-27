Снігова лавина та потужний вітер: наскільки сильний мороз вдарить в Україні

Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через серйозну небезпеку сходження лавини.

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Прогноз погоди в Україні на 28 листопада / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 28 листопада буде майже без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день сильні пориви вітру очікуються у південних областях. Там швидкість вітру досягатиме 15-20 м/с.

Синоптики попереджають про серйозну небезпеку сходження снігової лавини. На високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області триматиметься І рівень небезпечності. На високогір'ї східної частини Закарпатської області та Івано-Франківської області синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 28 листопада / фото: ventusky

Погода 28 листопада

В Україні 28 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують. Лише у західних областях буде сніг, на Закарпатті - сніг з дощем. На дорогах у цей день буде ожеледиця. Вітер в цей день буде переважно південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. На півдні можуть бути пориви вітру.

"Температура вночі 5-10° морозу, на Закарпатті, півдні Одещини та південному сході країни 0-5° морозу, в Криму 0-5° тепла; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 3-8° тепла, в Криму до 11°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -9

За даними meteoprog, 28 листопада Україну засипле снігом, будуть пориви та морози. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до -9...-3 градусів. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до -2...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 листопада / фото: meteoprog

Погода 28 листопада у Києві

У Києві 28 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, але на дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-західний з переходом на південно-східний, швидкість 5-10 м/с.

"Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 28 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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