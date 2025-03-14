Сніг та різке похолодання: синоптик сказала, коли в Україні зміниться погода

В деяких областях України очікується тимчасове утворення снігового покриву.

https://glavred.net/synoptic/sneg-i-rezkoe-poholodanie-sinoptik-skazala-kogda-v-ukraine-izmenitsya-pogoda-10647233.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода на вихідних в Україні

В яких областях може випасти сніг

Уже на вихідних варто чекати на зміну погоди. Україну накриє нова свіжа повітряна маса арктичного походження. Через це очікується суттєве похолодання. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, у суботу, 15 березня, у західних областях та у більшості північних температура повітря становитиме впродовж дня +3…+9 градусів. На решті території України в суботу ще очікується +12…+20 градусів.

відео дня

Однак, вже в неділю, 16 березня, тепло залишиться лише на півдні та південному сході України.

Погода в Україні / фото: Наталія Діденко

"В понеділок, 17-го березня, похолодання охопить всю нашу територію. Через таке суттєве похолодання завтра, 15-го березня, дощі на заході та півночі України подекуди переходитимуть у мокрий сніг. У центральних областях переважатиме дощ. У південній частині України та на південному сході 15-16 березня опадів не передбачається", - підкреслила синоптикиня.

Погода у Києві на вихідні

У Києві в суботу є ймовірність невеликого дощу, у неділю - без істотних опадів.

Також, у суботу в столиці поступово холоднішатиме від +10…+12 до +5…+7 градусів, а вже в неділю стовпчики термометрів коливатимуться близько +2…+5 градусів.

Діденко також додала, що увесь наступний робочий тиждень в Україні буде холодним, із "мінусами" вночі та кволими невеликими "плюсами" в денні години. Теплішати почне ближче до 22-23 березня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Водночас, як повідомляє Укргідрометцентр, 15-16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі, у західних та північних областях з переходом у сніг. Так, в Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікується тимчасове утворення снігового покриву, висотою 3-10 см, місцями можливе налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, погода в Україні 14 березня буде дощовою. Синоптики оголосили штормове попередження у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Там оголосили 3 рівень небезпечності через загрозу сходження снігових лавин.

Керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня говорила, що, згідно з розрахунками, весна цьогоріч буде ранньою та розпочнеться вчасно, за календарем.

Читайте також:

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред