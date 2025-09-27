Салат, який підкорив усіх: новий рецепт швидкої страви за 15 хвилин

Один секретний інгредієнт, і готуємо новий рецепт салату Мімоза.

Дуже смачний новий рецепт салату / depositphotos.com/ua

Готуємо новий і соковитий салат із дуже ніжним смаком. Салат Мімоза просто відпочиває, після цього рецепта.

Радимо в салат додати моркву по-корейськи. А от обирати копчене філе чи відварене додати в салат - вам.

Салат "Мімоза" по-новому - рецепт

Вам потрібно:

Куряче філе (копчене або відварне) - 200 гр

Морква по-корейськи - 120 гр

Яйця - 3 шт

Оливкова олія

Яблучний оцет

Сіль

Часник - за смаком

Яблуко кисло-солодке

Майонез або грецький йогурт

Плавлений сирок

Відварити куряче філе, остудити та розділити на волокна. Якщо вибрали копчене філе, тоді порізати на дрібні шматочки.

Яйця відварити до готовності, остудити і розділити білки та жовток.

Яблуко почистити, натерти на крупній тертці.

Часник за смаком можна відразу змішати з майонезом, дрібкою солі, яблучним оцтом і оливковою олією.

Як зібрати листковий салат - рецепт по-новому

Викласти в красиву тарілку для листкового салату м'ясо, змастити рясно все соусом. Далі викласти моркву по-корейськи. Якщо морква дуже жирна, то соусом не радимо змащувати другий шар салату. Викласти на моркву відварений яєчний жовток, попередньо його подрібнити виделкою. Змастити все соусом. На жовток викласти яблуко. Плавлений сирки натерти на тертці й викласти слідом, змастити соусом. Верхній шар замикає натертий на дрібній тертці білок. Зверху салат змастити соусом, що залишився, і прикрасити за смаком горішками.

Дивіться відео, як готувати новий салат Мімоза:

Про персону: yulia_smachno_tyt yulia_smachno_tyt - популярний кулінарний блогер у соцмережі Instagram та TikTok. Авторка блогу регулярно публікує цікаві рецепти вишуканих страв. На профіль Юлії підписані понад 35 тисяч користувачів соцмережі Instagram, а у TikTok майже 149 тисяч.

