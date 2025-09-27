Салат, який підкорив усіх: новий рецепт швидкої страви за 15 хвилин

Готуємо новий і соковитий салат із дуже ніжним смаком. Салат Мімоза просто відпочиває, після цього рецепта.
Радимо в салат додати моркву по-корейськи. А от обирати копчене філе чи відварене додати в салат - вам.
Салат "Мімоза" по-новому - рецепт
Вам потрібно:
- Куряче філе (копчене або відварне) - 200 гр
- Морква по-корейськи - 120 гр
- Яйця - 3 шт
- Оливкова олія
- Яблучний оцет
- Сіль
- Часник - за смаком
- Яблуко кисло-солодке
- Майонез або грецький йогурт
- Плавлений сирок
Відварити куряче філе, остудити та розділити на волокна. Якщо вибрали копчене філе, тоді порізати на дрібні шматочки.
Яйця відварити до готовності, остудити і розділити білки та жовток.
Яблуко почистити, натерти на крупній тертці.
Часник за смаком можна відразу змішати з майонезом, дрібкою солі, яблучним оцтом і оливковою олією.
Як зібрати листковий салат - рецепт по-новому
- Викласти в красиву тарілку для листкового салату м'ясо, змастити рясно все соусом.
- Далі викласти моркву по-корейськи. Якщо морква дуже жирна, то соусом не радимо змащувати другий шар салату.
- Викласти на моркву відварений яєчний жовток, попередньо його подрібнити виделкою. Змастити все соусом.
- На жовток викласти яблуко.
- Плавлений сирки натерти на тертці й викласти слідом, змастити соусом.
- Верхній шар замикає натертий на дрібній тертці білок.
- Зверху салат змастити соусом, що залишився, і прикрасити за смаком горішками.
Дивіться відео, як готувати новий салат Мімоза:
