Якою буде погода в Україні у квітні: синоптики дали прогноз на місяць

Температура повітря очікується на півтора-два градуси вищою за норму.

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В Укргідрометцентрі сказали, чого чекати від погоди у квітні / Фото: pixabay.com

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Чи прийде справжнє тепло у квітні

Яка температура повітря буде в другий місяць весни

Погода в Україні у квітні 2025 року буде теплішою, ніж зазвичай. Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря очікується в межах +10...+13. Це на півтора-два градуси вище за норму.

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Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 30-52 мм (у Карпатах місцями 60-89 мм), що в межах норми.

Зазначимо, дані багаторічних спостережень свідчать, що у квітні середня місячна температура повітря становить 7-11 градусів тепла, у гірських районах - від 2 до 6 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 6-16 градусів морозу; у Карпатах, Чернігівській, Сумській та Харківській областях 17-22 градуси морозу; у Львівській області та на крайньому півдні країни місцями 3-5 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря становить 26-33 градуси тепла, у гірських районах 21-22 градуси тепла.

Середня місячна кількість опадів становить 22-62 мм, у більшості районів Закарпаття та в Карпатах 65-84 мм (на високогір'ї 102-117 мм).

Якою буде погода в Україні у квітні

Як писав Главред, народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, з якої погоди почнеться квітень в Україні і як пройде Великдень для українців. За його словами, в першу декаду квітня по всій Україні варто очікувати відносно теплу погоду, без аномалій. Можливі лише локальні грози.

Синоптик прогнозував, що за тиждень до Великодня буде прохолодна погода. Температурний режим в Україні буде від +10 до +15 тепла, але періодично і подекуди можливі грози. При цьому в Україні у квітні не виключені заморозки.

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