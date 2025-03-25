Якою буде погода в Україні у квітні: синоптики дали прогноз на місяць

Ви дізнаєтеся:
- Чи прийде справжнє тепло у квітні
- Яка температура повітря буде в другий місяць весни
Погода в Україні у квітні 2025 року буде теплішою, ніж зазвичай. Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря очікується в межах +10...+13. Це на півтора-два градуси вище за норму.
Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 30-52 мм (у Карпатах місцями 60-89 мм), що в межах норми.
Зазначимо, дані багаторічних спостережень свідчать, що у квітні середня місячна температура повітря становить 7-11 градусів тепла, у гірських районах - від 2 до 6 градусів тепла.
Абсолютний мінімум температури повітря - 6-16 градусів морозу; у Карпатах, Чернігівській, Сумській та Харківській областях 17-22 градуси морозу; у Львівській області та на крайньому півдні країни місцями 3-5 градусів морозу.
Абсолютний максимум температури повітря становить 26-33 градуси тепла, у гірських районах 21-22 градуси тепла.
Середня місячна кількість опадів становить 22-62 мм, у більшості районів Закарпаття та в Карпатах 65-84 мм (на високогір'ї 102-117 мм).
Якою буде погода в Україні у квітні
Як писав Главред, народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, з якої погоди почнеться квітень в Україні і як пройде Великдень для українців. За його словами, в першу декаду квітня по всій Україні варто очікувати відносно теплу погоду, без аномалій. Можливі лише локальні грози.
Синоптик прогнозував, що за тиждень до Великодня буде прохолодна погода. Температурний режим в Україні буде від +10 до +15 тепла, але періодично і подекуди можливі грози. При цьому в Україні у квітні не виключені заморозки.
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