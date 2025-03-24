Погода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в Україні

Якою буде погода на Великдень 2025 в Україні і де чекати похолодання, розповів Главреду Станіслав Щедрін.

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Погода в Україні у квітні буде аномально теплою / Коллаж Главред

Погода в Україні на початку 2025 року дивує. Після різкого похолодання в лютому, березень розпочався з аномально теплих температур.

Народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю для Главреда розповів, якої погоди очікувати в останній робочий тиждень березня, з якої погоди розпочнеться квітень в Україні, та як пройде Великдень для українців.

Станіславе, якої очікувати погоди цього тижня?

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В Україні на цьому тижні до 28 березня будуть дощі. Це пов'язано з антициклоном, який зараз над Україною. Температурний режим по всій Україні в межах +10 - +14 градусів. У Криму буде до +18 градусів. Також тепліше буде у південних регіонах країни.

На покращення погоди варто очікувати тільки з 1-2 квітня.

Як розпочнеться квітень в Україні, чи можливі якісь аномалії?

У першу декаду квітня по всій Україні варто очікувати відносно теплу погоду, без аномалій. Можливі тільки локальні грози.

Щодо температури, то варто очікувати від +15 до +18 градусів.

Аномалій не варто чекати. Але до кінця другої декади квітня можливі нічні заморозки, крім півдня країни.

Погода на квітень в Україні - прогноз / pixabay

Чи чекати на похолодання українцям?

А от похолодання можливе з 15-17 квітня і до 25-26 квітня, не враховуючи західні регіони. На заході України у цей період буде холодніше, буде більше вологих повітряних мас, а також атмосферні фронти накриють частину країни.

У квітні українці відзначають велике свято - Великдень. Чи можете дати прогноз, яким він буде?

За тиждень до великодня буде прохолодна погода. Температурний режим - від +10 до +15 тепла, але періодично і подекуди можливі грози.

Варто зауважити, що на поверхні ґрунту в нічний час можливі заморозки до -2 градусів. Заморозки варто очікувати особливо у північно-східних та східних областях.

На Великдень, 20 квітня, в Україні слід очікувати грози та невеликі дощі у західних, північних і частково східних областях. Решта територій без значних опадів. У південних областях температура буде від +15 до +18, у західних областях від +10 до +15, у північних, північно-східних та центральних в межах +10- +15 градусів.

Погода на Великдень 2025 / pixabay

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

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